Атмосферу ни с чем не сравнить. Цупер, Карстен, Мирный, Белова вспоминают церемонии открытия Олимпийских игр

Новости Беларуси. Путь от Мехико до Москвы можно преодолеть как на самолете за 17 часов, так и пешком. На попутках неспешно, через океан на пароме добираться где-то за две недели, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Она это сделала с двумя остановками в разных частях света, в Мюнхене и Монреале. Ее вояж равен 16 годам. Причем заходила и уходила в города всегда победителем.

Четыре олимпийских цикла и шесть медалей, четыре из которых золотые. Елена Белова, мастер клинка, восьмикратная чемпионка мира, белорусский мушкетер в юбке, именно ее можно назвать самой титулованной спортсменкой 20 века нашей страны. Она участница олимпийских парадов, которые не забудет никогда.

Елена Белова, четырехкратная олимпийская чемпионка:

Ты видишь огромнейший яркий муравейник из национальных костюмов, и музыка, которая льется отовсюду. И такое обилие разнообразной речи – это как-то тебя захватывает очень. Когда ты уже идешь с командой по стадиону, ты чувствуешь себя маленькой частицей огромной пустыни.

Открытие Олимпийских игр едва не культовое событие. Зажжение священного огня является началом мультифорума, организаторы ведут подготовку церемонии открытия столько же, сколько длится олимпийский цикл. Страны, где проходят игры четырехлетия, борются за право называться лучшей в проведении мегатурнира. Тем, кому выпало право нести флаг страны на параде, считаются лучшими из лучших. Алла Цупер в 2014 возглавила зимний пьедестал в Сочи, а в Пхенчхане олимпийской чемпионке доверили святая святых – нести белорусский флаг на параде.

Алла Цупер, олимпийская чемпионка:

У меня было шесть Олимпиад, особенно в Пхенчхане запомнилась Олимпиада, потому что я была знаменосцем. Для меня это очень большая честь и гордость за нашу страну, что именно меня выбрали знаменосцем. Впервые в истории Беларуси женщина была знаменосцем. Было приятно, что за мной идет вся наша команда. Вживую интереснее смотреть, чем по телевизору – все происходящее, когда много спортсменов из разных стран, все улыбаются друг другу, больше знакомишься с нашей командой, потому что мы же не всегда видимся на всех соревнованиях – по большей части мы, наверное, и встречаемся на Олимпийских играх.

Трудно поверить, что существуют и те, кто не раз успешно брал олимпийский бастион и ни разу не стал участником олимпийского парада. Екатерина Великая, двукратная олимпийская чемпионка и трехкратный призер главных игр четырехлетия, искусно швартовала свою водную ладью пять раз, но бал всегда оставался за бортом. Вечером парад – утром заезд, само собой, выбор шел в пользу соревнований. В 2016 она официально была выбрана флагоносцем страны, но в силу тех же обстоятельств, что и всегда, бразильский праздник прошел мимо Карстен во всех отношениях. Это была ее седьмая Олимпиада. Екатерина Карстен: После Рио хотела бросить, но не придумала, что делать дальше (здесь подробнее).

Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка:

Один раз была капитаном команды, но флаг не несла. Атмосферу Олимпиады ни с чем не сравнить. Даже один раз спортсмен попадает на Олимпиаду уже (событие – прим. ред.), а тут столько быть на Олимпийских играх и ни разу не побывать на открытии, к тому же такая честь дана – с флагом пройти – но, как видите, у меня не получилось.

Звучную фамилию Мирный знает каждый ребенок в нашей стране, и за границей ему ходить пешком просто невозможно. Многочисленная армия почитателей всегда идентифицирует двухметрового белорусского исполина, чтобы взять автограф или сфотографироваться. Экс-первая ракетка мира в парном разряде, обладатель пятидесяти двух титулов никогда никому не отказал, у него всегда есть время на каждого, пусть даже в ущерб своему времени. Макс Мирный – человек с большой буквы. В 2012 Олимпийские игры для Максима стали особенными. Он получил право стать знаменосцем, а после подтвердил свой статус лидера, завоевав золотую награду в миксте вместе с Викторией Азаренко.