Вы только посмотрите на этих виртуальных аистов. Церемония открытия II Европейских игр в 15 фото

Новости Беларуси. Церемонии открытия II Европейских игр . Грандиозное шоу в эти минуты проходит на стадионе «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этого события без преувеличения ждали во всем мире, в том числе и многотысячная армия болельщиков, приехавшая в Минск, чтобы увидеть историческое шоу своими глазами. Оправдались ли их надежды – узнаем у корреспондента Ярослава Писаренко.