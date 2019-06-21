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Вы только посмотрите на этих виртуальных аистов. Церемония открытия II Европейских игр в 15 фото

21 июня 2019 20:23
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Новости Беларуси. Церемонии открытия II Европейских игр. Грандиозное шоу в эти минуты проходит на стадионе «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вы только посмотрите на этих виртуальных аистов. Церемония открытия II Европейских игр в 15 фото-1

Этого события без преувеличения ждали во всем мире, в том числе и многотысячная армия болельщиков, приехавшая в Минск, чтобы увидеть историческое шоу своими глазами. Оправдались ли их надежды – узнаем у корреспондента Ярослава Писаренко.

Вы только посмотрите на этих виртуальных аистов. Церемония открытия II Европейских игр в 15 фото-4

Ярослав Писаренко, СТВ:
За моей спиной – наверное, не слукавлю, если скажу – сейчас происходит историческое событие – старт церемонии открытия II Европейских игр.

Момент открытия смотрите в видеоматериале.

Вы только посмотрите на этих виртуальных аистов. Церемония открытия II Европейских игр в 15 фото-7

Вы только посмотрите на этих виртуальных аистов. Церемония открытия II Европейских игр в 15 фото-9

Вы только посмотрите на этих виртуальных аистов. Церемония открытия II Европейских игр в 15 фото-11

Вы только посмотрите на этих виртуальных аистов. Церемония открытия II Европейских игр в 15 фото-13

Вы только посмотрите на этих виртуальных аистов. Церемония открытия II Европейских игр в 15 фото-15

Вы только посмотрите на этих виртуальных аистов. Церемония открытия II Европейских игр в 15 фото-17

Вы только посмотрите на этих виртуальных аистов. Церемония открытия II Европейских игр в 15 фото-19

Вы только посмотрите на этих виртуальных аистов. Церемония открытия II Европейских игр в 15 фото-21

Вы только посмотрите на этих виртуальных аистов. Церемония открытия II Европейских игр в 15 фото-23

Вы только посмотрите на этих виртуальных аистов. Церемония открытия II Европейских игр в 15 фото-25

Вы только посмотрите на этих виртуальных аистов. Церемония открытия II Европейских игр в 15 фото-27

Вы только посмотрите на этих виртуальных аистов. Церемония открытия II Европейских игр в 15 фото-29

Вы только посмотрите на этих виртуальных аистов. Церемония открытия II Европейских игр в 15 фото-31

Вы только посмотрите на этих виртуальных аистов. Церемония открытия II Европейских игр в 15 фото-33

# Европейские игры # общество # Ярослав Писаренко # Фотофакт

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