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Во Дворце Независимости прошёл приём для высоких зарубежных гостей

21 июня 2019 20:25
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 21 июня прошёл торжественный приём. На ужин были приглашены высокие зарубежные гости, прибывшие на церемонию открытия II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Независимости прошёл приём для высоких зарубежных гостей-1

В их числе лидеры Молдовы, Сербии, Боснии и Герцеговины, председатель правительства России, глава Чеченской Республики.

Во Дворце Независимости прошёл приём для высоких зарубежных гостей-4

Участие в мероприятии приняли главы международных олимпийских структур, руководители различных интеграционных объединений.

Во Дворце Независимости прошёл приём для высоких зарубежных гостей-7

Среди высоких гостей торжественного ужина также были председатель парламента Азербайджана, министр канцелярии премьер-министра Венгрии, государственный министр по торговой политике Великобритании.

Во Дворце Независимости прошёл приём для высоких зарубежных гостей-10

Александр Лукашенко поблагодарил всех за приезд в Минск и выразил надежду, что гости проникнутся красотой белорусской земли, душевностью нашего народа и увезут с собой хорошие воспоминания.

Во Дворце Независимости прошёл приём для высоких зарубежных гостей-13

Во Дворце Независимости прошёл приём для высоких зарубежных гостей-15

Во Дворце Независимости прошёл приём для высоких зарубежных гостей-17

# Европейские игры # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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