Во Дворце Независимости прошёл приём для высоких зарубежных гостей

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 21 июня прошёл торжественный приём. На ужин были приглашены высокие зарубежные гости, прибывшие на церемонию открытия II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В их числе лидеры Молдовы, Сербии, Боснии и Герцеговины, председатель правительства России, глава Чеченской Республики.

Участие в мероприятии приняли главы международных олимпийских структур, руководители различных интеграционных объединений.

Среди высоких гостей торжественного ужина также были председатель парламента Азербайджана, министр канцелярии премьер-министра Венгрии, государственный министр по торговой политике Великобритании.