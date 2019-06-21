Не только для хипстеров. На пешеходной Октябрьской стали продавать товары от ремесленников и мастеров

Новости Беларуси. Октябрьская на 10 дней стала пешеходной, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Теперь здесь можно не только погулять, но и приобрести товары от ремесленников и мастеров со всей страны.

Ярмарка «Лето на улице Октябрьской» будет работать ежедневно с 12 дня до полуночи. Здесь свыше 25 торговых палаток с сувенирами ручной работы, одеждой и изделиями с символикой спортивного форума.