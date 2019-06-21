Прямой эфир

Не только для хипстеров. На пешеходной Октябрьской стали продавать товары от ремесленников и мастеров

21 июня 2019 18:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Октябрьская на 10 дней стала пешеходной, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Теперь здесь можно не только погулять, но и приобрести товары от ремесленников и мастеров со всей страны.

Не только для хипстеров. На пешеходной Октябрьской стали продавать товары от ремесленников и мастеров-1

Ярмарка «Лето на улице Октябрьской» будет работать ежедневно с 12 дня до полуночи. Здесь свыше 25 торговых палаток с сувенирами ручной работы, одеждой и изделиями с символикой спортивного форума.

Не только для хипстеров. На пешеходной Октябрьской стали продавать товары от ремесленников и мастеров-4

Не только для хипстеров. На пешеходной Октябрьской стали продавать товары от ремесленников и мастеров-6

Не только для хипстеров. На пешеходной Октябрьской стали продавать товары от ремесленников и мастеров-8

Для гостей пешеходной зоны организован фуд-корт с едой и напитками, а также точки со стрит-фудом.

Подробнее – в видеоматериале

# Европейские игры # общество # Екатерина Чичерова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ко II Европейским играм закупили 20 комфортабельных автобусов с телевизорами и кондиционерами
21 июня 2019 18:44

Ко II Европейским играм закупили 20 комфортабельных автобусов с телевизорами и кондиционерами

Отключение горячей воды в Минске приостановили на время II Европейских игр
21 июня 2019 18:37

Отключение горячей воды в Минске приостановили на время II Европейских игр

В Минске перекроют движение на время велогонок: графика
21 июня 2019 18:33

В Минске перекроют движение на время велогонок: графика