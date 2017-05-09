«Мне 95 лет, но я себя чувствую молодым, иду на праздник»: как Беларусь отмечает День Победы

Новости Беларуси. С размахом отмечают День Победы и в регионах. Везде организаторы постарались удивить гостей оригинальными программами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Бутрим, СТВ:

С праздником, белорусы! По традиции самый широкий размах патриотическая акция «Беларусь помнит» приобрела в Бресте. Николай Гринев, ветеран Великой Отечественной войны:

Это мой второй День рождения! Николай Мельник, ветеран Великой Отечественной войны:

Радуюсь за то, что народ, наше будущее поколение так хорошо ценит то, что они получили от участников ВОВ. Петр Бутрим:

Всего же в Брестской крепости сегодня, в День Победы, побывали более 30 тысяч человек. А как Гродно отмечает День Победы?

Галина Буро, СТВ:

Конечно, Петр, Гродно также поддержал акцию «Беларусь помнит». Жители встречали аплодисментами ветеранов Великой Отечественной войны. В составе колонны также школьники, студенты, горожане и туристы. Все они пришли рассказать о подвигах своих родственников. Дарья Павшок, житель Гродно:

Я горжусь тем, что мы победили. Григорий Оболевский, ветеран Великой Отечественной войны:

Наша рота узнала о том, что конец войны от артиллеристов. Они стали салютовать. А мы думали, что прорвались немцы, и мы оборону заняли. Всю ночь пролежали с 8-го на 9-е. В Гродно проживает около 300 ветеранов. Сегодня каждому из них жители города могли отправить письма с поздравлениями. Правда, уже не в форме знаменитого треугольниками, а с глянцевой открыткой. Галина Буро:

За десять минут до салюта гродненцы массово исполнят легендарные «Катюшу» и «День Победы». Такое многоголосье, думаю, услышат даже на севере страны. Настя, чем ответите?

Анастасия Бут, СТВ:

А мы ответим вам, Галя, ревом моторов. Его должны были услышать и в Гродно. По старой доброй традиции полсотни байкеров собрались в Сенненском районе. Здесь же байкеры представили свой социальный проект «Глаза Победы» – накануне 9 Мая они встречались с ветеранами и записывали их истории. Ядвига Сыроваткина, житель Сенно:

Сегодня важно то, что люди празднуют, ликуют, чтобы не повторилась эта трагедия никогда в жизни. Пополняться экспонатами проект будет и дальше. В нем уже более сотни фотографий из Беларуси и России. Анастасия Бут:

Передвижной патриотический проект сенненских байкеров до конца мая будет выставлять в музеях Беларуси. А потом вместе с создателями он отправится в путешествие по местам боевой славы. Саша, у вас масштаб праздника не меньше?

Александр Добриян, СТВ:

Это точно, Анастасия, в чем в чем, а в праздновании Дня Победы Гомель держит марку. Традиционное шествие в этот день по центральной улице города воспринимается горожанами как та самая константа, неизменная ни при каких условиях. Не меняется и маршрут: с площади Восстания, где в годы Великой Отечественной войны погибли более 100 тысяч советских солдат, до братской могилы освободителей города. Алексей Давыденко, житель Гомеля:

Я вижу, что детишки рады. У них восторг есть. Александр Котов, участник военно-патриотического клуба:

У меня есть два деда, которые были героями Великой Отечественной войны. Один из них был на миссии в Японии. А другой был врачом. А набережную Сожа заполнили звуки вальса. Александр Добриян:

Праздничный фейерверк этим вечером раскрасит гомельское небо в пяти местах: огни сольются и весь город накроет красочный купол. За минуту до этого гомельчане успеют исполнить одну из самых любимых песен этого праздника – «День победы». Юрий, а как проходит этот день в Могилеве?

Юрий Прокопенко, СТВ:

Празднование Дня Победы в Могилеве началось с шествия-парада по центральной улице города. «Великая Победа счастливого мая». Этот флаг – увеличенная в несколько раз копия того, который в 45-м бойцы Красной Армии водрузили над Рейхстагом. Подвиг медсестер по спасению бойцов, освобождение Могилева – все эти реконструкции увидели 9 мая жители города. Яков Томашев, ветеран Великой Отечественной войны:

Хотя мне 95 лет, но я еще себя чувствую молодым. Иду на этот праздник, как раньше бывало. Елизавета Хомченко, ветеран Великой Отечественной войны:

Мы знали, что будем жить и будем процветать. И будем работать на благо нашей страны. Юрий Прокопенко:

Апофеозом дня станет праздничный салют на набережной Днепра. 30 залпов из двух салютных установок в честь 72-й мирной весны. Ну а я передаю слово моей коллеге Элеоноре Лутович.