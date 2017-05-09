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«Мне 95 лет, но я себя чувствую молодым, иду на праздник»: как Беларусь отмечает День Победы

09 мая 2017 17:02
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Новости Беларуси. С размахом отмечают День Победы и в регионах. Везде организаторы постарались удивить гостей оригинальными программами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мне 95 лет, но я себя чувствую молодым, иду на праздник»: как Беларусь отмечает День Победы-1

Петр Бутрим, СТВ:
С праздником, белорусы! По традиции самый широкий размах патриотическая акция «Беларусь помнит» приобрела в Бресте.

Николай Гринев, ветеран Великой Отечественной войны:
Это мой второй День рождения!

Николай Мельник, ветеран Великой Отечественной войны:
Радуюсь за то, что народ, наше будущее поколение так хорошо ценит то, что они получили от участников ВОВ.

Петр Бутрим:
Всего же в Брестской крепости сегодня, в День Победы, побывали более 30 тысяч человек. А как Гродно отмечает День Победы?

«Мне 95 лет, но я себя чувствую молодым, иду на праздник»: как Беларусь отмечает День Победы-4

Галина Буро, СТВ:
Конечно, Петр, Гродно также поддержал акцию «Беларусь помнит».

Жители встречали аплодисментами ветеранов Великой Отечественной войны. В составе колонны также школьники, студенты, горожане и туристы. Все они пришли рассказать о подвигах своих родственников.

Дарья Павшок, житель Гродно:
Я горжусь тем, что мы победили.

Григорий Оболевский, ветеран Великой Отечественной войны:
Наша рота узнала о том, что конец войны от артиллеристов. Они стали салютовать. А мы думали, что прорвались немцы, и мы оборону заняли. Всю ночь пролежали с 8-го на 9-е.

В Гродно проживает около 300 ветеранов. Сегодня каждому из них жители города могли отправить письма с поздравлениями. Правда, уже не в форме знаменитого треугольниками, а с глянцевой открыткой.

Галина Буро:
За десять минут до салюта гродненцы массово исполнят легендарные «Катюшу» и «День Победы». Такое многоголосье, думаю, услышат даже на севере страны. Настя, чем ответите?

«Мне 95 лет, но я себя чувствую молодым, иду на праздник»: как Беларусь отмечает День Победы-7

Анастасия Бут, СТВ:
А мы ответим вам, Галя, ревом моторов. Его должны были услышать и в Гродно. По старой доброй традиции полсотни байкеров собрались в Сенненском районе.

Здесь же байкеры представили свой социальный проект «Глаза Победы» – накануне 9 Мая они встречались с ветеранами и записывали их истории.

Ядвига Сыроваткина, житель Сенно:
Сегодня важно то, что люди празднуют, ликуют, чтобы не повторилась эта трагедия никогда в жизни.

Пополняться экспонатами проект будет и дальше. В нем уже более сотни фотографий из Беларуси и России.

Анастасия Бут:
Передвижной патриотический проект сенненских байкеров до конца мая будет выставлять в музеях Беларуси. А потом вместе с создателями он отправится в путешествие по местам боевой славы. Саша, у вас масштаб праздника не меньше?

«Мне 95 лет, но я себя чувствую молодым, иду на праздник»: как Беларусь отмечает День Победы-10

Александр Добриян, СТВ:
Это точно, Анастасия, в чем в чем, а в праздновании Дня Победы Гомель держит марку. Традиционное шествие в этот день по центральной улице города воспринимается горожанами как та самая константа, неизменная ни при каких условиях. 

Не меняется и маршрут: с площади Восстания, где в годы Великой Отечественной войны погибли более 100 тысяч советских солдат, до братской могилы освободителей города. 

Алексей Давыденко, житель Гомеля:
Я вижу, что детишки рады. У них восторг есть.

Александр Котов, участник военно-патриотического клуба:
У меня есть два деда, которые были героями Великой Отечественной войны. Один из них был на миссии в Японии. А другой был врачом.

А набережную Сожа заполнили звуки вальса.

Александр Добриян:
Праздничный фейерверк этим вечером раскрасит гомельское небо в пяти местах: огни сольются и весь город накроет красочный купол. За минуту до этого гомельчане успеют исполнить одну из самых любимых песен этого праздника – «День победы». Юрий, а как проходит этот день в Могилеве?

«Мне 95 лет, но я себя чувствую молодым, иду на праздник»: как Беларусь отмечает День Победы-13

Юрий Прокопенко, СТВ:
Празднование Дня Победы в Могилеве началось с шествия-парада по центральной улице города. «Великая Победа счастливого мая».

Этот флаг – увеличенная в несколько раз копия того, который в 45-м бойцы Красной Армии водрузили над Рейхстагом.

Подвиг медсестер по спасению бойцов, освобождение Могилева – все эти реконструкции увидели 9 мая жители города.

Яков Томашев, ветеран Великой Отечественной войны:
Хотя мне 95 лет, но я еще себя чувствую молодым. Иду на этот праздник, как раньше бывало.

Елизавета Хомченко, ветеран Великой Отечественной войны:
Мы знали, что будем жить и будем процветать. И будем работать на благо нашей страны. 

Юрий Прокопенко:
Апофеозом дня станет праздничный салют на набережной Днепра. 30 залпов из двух салютных установок в честь 72-й мирной весны. Ну а я передаю слово моей коллеге Элеоноре Лутович.

«Мне 95 лет, но я себя чувствую молодым, иду на праздник»: как Беларусь отмечает День Победы-16

Элеонора Лутович, СТВ:
Юрий, действительно, наше героическое прошлое невидимой нитью связывает поколение за поколением. И сегодня это тонко чувствуется и ощущается. В Минской области, в Крупках, детей, молодежь, ровесников Победы и ветеранов войны почти на четверть ее старше объединил необычный флешмоб. Имена боевых товарищей, слова благодарности тем, кого уже с нами нет либо просто пожелание мира каждому из нас на воздушном шаре мог оставить любой желающий.

Валентина Скварковская, житель Крупок Минской области:
Это забыть нельзя. Мы передаем из поколения в поколение славу как своих родственников, так всех, кто живет в нашей Беларуаи.

Элеонора Лутович:
Особенным этот день сегодня был в каждом уголке Беларуси. Энергию молодости, горечь воспоминаний, вкус свободы, наше прошлое, настоящее и будущее объединила поистине Великая Победа.

# общество # День Победы 2017

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