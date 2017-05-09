«Мне 95 лет, но я себя чувствую молодым, иду на праздник»: как Беларусь отмечает День Победы

Новости Беларуси. С размахом отмечают День Победы и в регионах. Везде организаторы постарались удивить гостей оригинальными программами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. С размахом отмечают День Победы и в регионах. Везде организаторы постарались удивить гостей оригинальными программами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Петр Бутрим, СТВ:
С праздником, белорусы! По традиции самый широкий размах патриотическая акция «Беларусь помнит» приобрела в Бресте.
Николай Гринев, ветеран Великой Отечественной войны:
Это мой второй День рождения!
Николай Мельник, ветеран Великой Отечественной войны:
Радуюсь за то, что народ, наше будущее поколение так хорошо ценит то, что они получили от участников ВОВ.
Петр Бутрим:
Всего же в Брестской крепости сегодня, в День Победы, побывали более 30 тысяч человек. А как Гродно отмечает День Победы?
Галина Буро, СТВ:
Конечно, Петр, Гродно также поддержал акцию «Беларусь помнит».
Жители встречали аплодисментами ветеранов Великой Отечественной войны. В составе колонны также школьники, студенты, горожане и туристы. Все они пришли рассказать о подвигах своих родственников.
Дарья Павшок, житель Гродно:
Я горжусь тем, что мы победили.
Григорий Оболевский, ветеран Великой Отечественной войны:
Наша рота узнала о том, что конец войны от артиллеристов. Они стали салютовать. А мы думали, что прорвались немцы, и мы оборону заняли. Всю ночь пролежали с 8-го на 9-е.
В Гродно проживает около 300 ветеранов. Сегодня каждому из них жители города могли отправить письма с поздравлениями. Правда, уже не в форме знаменитого треугольниками, а с глянцевой открыткой.
Галина Буро:
За десять минут до салюта гродненцы массово исполнят легендарные «Катюшу» и «День Победы». Такое многоголосье, думаю, услышат даже на севере страны. Настя, чем ответите?
Анастасия Бут, СТВ:
А мы ответим вам, Галя, ревом моторов. Его должны были услышать и в Гродно. По старой доброй традиции полсотни байкеров собрались в Сенненском районе.
Здесь же байкеры представили свой социальный проект «Глаза Победы» – накануне 9 Мая они встречались с ветеранами и записывали их истории.
Ядвига Сыроваткина, житель Сенно:
Сегодня важно то, что люди празднуют, ликуют, чтобы не повторилась эта трагедия никогда в жизни.
Пополняться экспонатами проект будет и дальше. В нем уже более сотни фотографий из Беларуси и России.
Анастасия Бут:
Передвижной патриотический проект сенненских байкеров до конца мая будет выставлять в музеях Беларуси. А потом вместе с создателями он отправится в путешествие по местам боевой славы. Саша, у вас масштаб праздника не меньше?
Александр Добриян, СТВ:
Это точно, Анастасия, в чем в чем, а в праздновании Дня Победы Гомель держит марку. Традиционное шествие в этот день по центральной улице города воспринимается горожанами как та самая константа, неизменная ни при каких условиях.
Не меняется и маршрут: с площади Восстания, где в годы Великой Отечественной войны погибли более 100 тысяч советских солдат, до братской могилы освободителей города.
Алексей Давыденко, житель Гомеля:
Я вижу, что детишки рады. У них восторг есть.
Александр Котов, участник военно-патриотического клуба:
У меня есть два деда, которые были героями Великой Отечественной войны. Один из них был на миссии в Японии. А другой был врачом.
А набережную Сожа заполнили звуки вальса.
Александр Добриян:
Праздничный фейерверк этим вечером раскрасит гомельское небо в пяти местах: огни сольются и весь город накроет красочный купол. За минуту до этого гомельчане успеют исполнить одну из самых любимых песен этого праздника – «День победы». Юрий, а как проходит этот день в Могилеве?
Юрий Прокопенко, СТВ:
Празднование Дня Победы в Могилеве началось с шествия-парада по центральной улице города. «Великая Победа счастливого мая».
Этот флаг – увеличенная в несколько раз копия того, который в 45-м бойцы Красной Армии водрузили над Рейхстагом.
Подвиг медсестер по спасению бойцов, освобождение Могилева – все эти реконструкции увидели 9 мая жители города.
Яков Томашев, ветеран Великой Отечественной войны:
Хотя мне 95 лет, но я еще себя чувствую молодым. Иду на этот праздник, как раньше бывало.
Елизавета Хомченко, ветеран Великой Отечественной войны:
Мы знали, что будем жить и будем процветать. И будем работать на благо нашей страны.
Юрий Прокопенко:
Апофеозом дня станет праздничный салют на набережной Днепра. 30 залпов из двух салютных установок в честь 72-й мирной весны. Ну а я передаю слово моей коллеге Элеоноре Лутович.
Элеонора Лутович, СТВ:
Юрий, действительно, наше героическое прошлое невидимой нитью связывает поколение за поколением. И сегодня это тонко чувствуется и ощущается. В Минской области, в Крупках, детей, молодежь, ровесников Победы и ветеранов войны почти на четверть ее старше объединил необычный флешмоб. Имена боевых товарищей, слова благодарности тем, кого уже с нами нет либо просто пожелание мира каждому из нас на воздушном шаре мог оставить любой желающий.
Валентина Скварковская, житель Крупок Минской области:
Это забыть нельзя. Мы передаем из поколения в поколение славу как своих родственников, так всех, кто живет в нашей Беларуаи.
Элеонора Лутович:
Особенным этот день сегодня был в каждом уголке Беларуси. Энергию молодости, горечь воспоминаний, вкус свободы, наше прошлое, настоящее и будущее объединила поистине Великая Победа.