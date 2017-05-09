На праздничном салюте прогремят 30 залпов, как и в мае 1945 года

Новости Беларуси. В самом центре Минска, у Вечного огня, по-прежнему многолюдно. На протяжении всего дня сюда приходят люди разных поколений, чтобы почтить память погибших в годы войны. Здесь же идут и последние приготовления к праздничному концерту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площади Победы завершился монтаж сцены к предстоящему концерту. В направлении праздничных позиций выдвинулись те самые снаряды, которые и расцветят небо в 11 вечера – именно в это время начнется салют. Наслаждаться яркой заоблачной палитрой мы будем в течение 10 минут, так что вполне можно успеть и проникнуться зрелищем, и сделать фотографии на память о годовщине Великой Победы. Но, к сожалению, только благодаря фотографиям самые юные белорусы сегодня узнают о своих прадедах, которые проливали кровь за нашу родную землю.

Надеюсь, сегодня детям разрешат лечь спать гораздо позже: в 21.30 здесь, на площади Победы начнется концерт, в рамках которого выступят даже здания, окружающие монумент. Прямо на дома по сценарию спроецируют ожившие картины. Плюс музыкальное действо, да еще и театрализованное представление и 3D-шоу в сопровождении Президентского оркестра! Но наверняка у тех, кто придет сюда вечером, не главным будет желание только увидеть все это праздничное многообразие. 9 мая для многих из нас, пожалуй, тот день, когда в этом «вместе» – и память, и уважение…к тем, кто не дождался этого Великого Праздника! Такая Победа есть не у каждого народа!