Высаживаем позднюю рассаду и готовим уху. Народные приметы на конец июня

22 июня – Кириллин день. С этого времени лето вступало в свой расцвет: наступал самый длинный день в году. В этот день можно высаживать позднюю рассаду. Если погода хорошая, а муравьёв нет – к ненастью.
22 июня – Кириллин день. С этого времени лето вступало в свой расцвет: наступал самый длинный день в году. В этот день можно высаживать позднюю рассаду. Если погода хорошая, а муравьёв нет – к ненастью.
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23 июня – Тимофеев день. Обильная роса – к хорошему урожаю плодов, а туман – к грибному изобилию.
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25 июня – Пётр-рыболов. В этот день принято готовить уху.