Александр Лукашенко: Беларусь не в том положении находится, чтобы взбудоражить мир нарушением международных норм

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За провокацией прежде всего, это нам абсолютно известно, стоят США, их спецслужбы и не только, прежде всего повестку дня эту формируют там политики, а спецслужбы – исполнители. Потому что заказать убийство Президента возможно только с согласия высшего руководства той или иной страны. Страны, из которых осуществляется исполнение этих мероприятий, – мы их тоже знаем. Это Литва, отчасти Латвия, прежде всего Польша и Украина. Последнее время мы видим руководство террористами, которые действуют в Беларуси, со стороны Германии. С ними по-хорошему невозможно. Демократия, права человека – это все слова. Мы совсем недавно при попытке совершения террористических актов на территории Беларуси и убийства журналистов, ваших коллег, задержали массу людей. Мы эти факты передали руководству Германии. Вы думаете, нам ответили? Нет.

Со стороны беглых белорусов, экстремистов, террористов, спланированы очередные провокации против Беларуси. Мы такие факты направили правоохранительным органам Литвы и Польши. Вы думаете, последовали какие-то действия со стороны руководства Литвы и Польши? Нет. Наоборот, нагнетается ситуация. Поэтому с ними на языке права разговаривать бесполезно. Беларусь не в том положении находилась, да и сейчас находится, чтобы взбудоражить весь мир нарушением международных норм и права. Это себе может позволить Америка. Надо им разбомбить Ирак – они его разбомбили. Надо было поставить на колени Афганистан – они его поставили и ушли оттуда. Это они себе могут позволить. Ну, может быть, могли бы действовать в силу своей мощи Китай, Россия мощная в военном отношении страна, но не мы, мы знаем свое место. Ну а коллективный Запад во главе с Вашингтоном не могут нам позволить быть суверенным и независимым государством. А мы говорим, что это наше право – быть суверенными и независимыми и определять свою политику. И мы добиваемся этого права, мы его защищаем и будем защищать.

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