Юлия Артюх: атмосфера согласия и созидания во благо нашей страны – вот к чему надо стремиться

Юлия Артюх, СТВ:

Вокруг интервью с Протасевичем много разных разговоров. И чаще всего обсуждаются два животрепещущих вопроса: жалко ли его и пытали ли его?

Скажу свое мнение: мне его совсем не жалко. Ему страшно за свою судьбу. Должно ли быть жалко его за это?

Юлия Артюх:

Раскаялся ли он? Еще раз: ему просто страшно за свою судьбу. Пришло осознание содеянного и осознание неизбежности ответственности за это. Когда он загорал в Афинах со своей подружкой, где было его раскаяние?

Думаете, между купанием и принятием солнечных ванн он тихонько плакал? Нет. Что по поводу пыток, пытки для него – это его память и совесть. Остальное лишь больное воображение людей, желающих нагнать смуту.