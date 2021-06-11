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Юлия Артюх: атмосфера согласия и созидания во благо нашей страны – вот к чему надо стремиться

11 июня 2021 17:02
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Новости Беларуси. Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Артюх с рубрикой «Негладко».

Юлия Артюх: атмосфера согласия и созидания во благо нашей страны – вот к чему надо стремиться-1

Юлия Артюх, СТВ:
Вокруг интервью с Протасевичем много разных разговоров. И чаще всего обсуждаются два животрепещущих вопроса: жалко ли его и пытали ли его?

Скажу свое мнение: мне его совсем не жалко. Ему страшно за свою судьбу. Должно ли быть жалко его за это?

Юлия Артюх:
Раскаялся ли он? Еще раз: ему просто страшно за свою судьбу. Пришло осознание содеянного и осознание неизбежности ответственности за это. Когда он загорал в Афинах со своей подружкой, где было его раскаяние?

Думаете, между купанием и принятием солнечных ванн он тихонько плакал? Нет. Что по поводу пыток, пытки для него – это его память и совесть. Остальное лишь больное воображение людей, желающих нагнать смуту.

Юлия Артюх: атмосфера согласия и созидания во благо нашей страны – вот к чему надо стремиться-4

Юлия Артюх:
Об этом персонаже сказано более чем достаточно, однако без сомнения, он еще не раз привлечет к себе внимание. А пока будем ждать новых фактов его бурной деятельности.

Юлия Артюх:
Меня в этой истории волнует вопрос воспитания? Где отец офицер, идеолог допустил ошибку, чтобы получилось вот это? Хотя и отец оказался «с душком». Или крышу снесло от обещаний кураторов. Несбыточных обещаний.

И все-таки. Воспитание молодежи в духе патриотизма – что это такое? Не меньше баталий вокруг того, а кто же такие патриоты? Какая должна быть национальная идея и при чем здесь идеология?

Юлия Артюх:
Американцы тщательно избегают словосочетания «национальная идея», а про наличие идеологии в государстве и вовсе идут в отказ, считая это прерогативой тоталитарных режимов. Смешно ведь, правда?

Американская мечта – не что иное, как завуалированная национальная идея, и именно такую формулировку предпочитают сами американцы. Идеология белорусского государства – это и есть национальная идея, направленная на объединение людей разных убеждений, формирование единых ценностей.

Юлия Артюх: атмосфера согласия и созидания во благо нашей страны – вот к чему надо стремиться-7

Юлия Артюх:
Идеологическое воспитание должно проводиться с самого детства. Причем участие семьи и государства должно быть равнозначно. Хотя некоторым взрослым не помешало бы вспомнить основы идеологии.

Чтобы потом мальчики не косили от армии. И каждый из подрастающего поколения понимал свою важность в государстве, независимо от занимаемой должности и полученной профессии.

Юлия Артюх:
Я думаю, вопрос идеологического воспитания очень важен в нашей общественно-политической повестке.

На днях Указом Президента календарь наших праздников пополнился значимой для белорусов датой – Днем народного единства.

Юлия Артюх:
Установление в обществе атмосферы согласия и созидания во благо нашей страны. Вот над чем надо задуматься и к чему надо стремиться. Всем мира и добра!

Разглаживала складки общества с вами Юлия Артюх.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Юлия Артюх # Роман Протасевич # Фотофакт

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