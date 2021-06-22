Даже остановили цеха. Как на МАЗе выразили уважение погибшим в годы Великой Отечественной войны

Новости Беларуси. Ровно в полдень на минуту затих гул станков на Минском автомобильном заводе. Рабочие и руководство предприятия склонили головы в память о тех, кто внес вклад в Великую Победу и пострадал в годы войны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Многотысячный коллектив МАЗа присоединился ко Всебелорусской минуте молчания. На предприятии остановили цеха, работу которых было технологически возможно поставить на паузу. Ровно в 12:00 зазвучал метроном.

Дарья Тимофеева, заместитель директора по социальным вопросам и идеологической работе ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:

Сотрудники нашего коллектива скорбят и помнят о прадедах, которые завоевали мир для нас, чтобы мы сегодня жили под мирным небом. Минский автомобильный завод присоединился к акции всебелорусской – минуте молчания.

Станислав Романовский, электромонтер автобусного завода ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:

Великая Отечественная война коснулась и моей семьи. Бабушка, дедушка – ветераны войны. К сожалению, они до нынешнего дня не дожили, возраст. Участвовали, много рассказов я в детстве слушал, очень интересно было, страшно было. Как работники Минского автозавода почтили память минутой молчания, этот день очень важен для нас. Память, что сейчас живем в мире, спокойствии.