Александр Крепак: Спортсменам очень нравятся белорусские молочные продукты и мороженое 

II Европейские игры в самом разгаре. Минск ждал и готовился к приему гостей заранее. Сейчас наша столица полностью в распоряжении болельщиков и спортсменов. Работа проделана огромная. Фактически, сейчас инфраструктура города держит серьезный экзамен. Это касается и состояния гостиниц, хостелов, кафе-ресторанов: мест должно хватить всем, а цены – не взлететь до небес. Как чувствуют себя зарубежные гости в нашей столице? Об этом мы поговорим с заместителем председателя Мингорисполкома Александром Крепаком. «Город действительно не только держит удар, но и его выдерживает» Ольга Коршун, СТВ:

Александр Петрович, здравствуйте.

Александр Крепак, заместитель председателя Мингорисполкома:

Здравствуйте. Ольга Коршун:

Европейские игры, как мы сказали, в самом разгаре, и в Минск приехали гости из разных стран. Всем ли хватило места, всех ли приняли? Александр Крепак:

Город действительно не только держит удар, но и его выдерживает. Мы сегодня говорим о том, что те гостиницы и фонды, объекты общественного питания, которые сегодня город подготовил ко II Европейским играм, радушно принимают гостей. В городе порядка 2000 объектов общественного питания, более 100 тысяч мест, где можно посидеть и отдохнуть. Белорусская кухня производит на туристов огромное впечатление. И они этим делятся, говорят. Наши повара регулярно устраивают флешмоб-акции. Сегодня даже в деревне спортсменов вечером были танцы, которые подарили нам спортсмены в знак благодарности за организацию питания. «Спортсмены ряд продуктов белорусского производства оценивают на высоком мировом уровне» Ольга Коршун:

Если после обеда хочется танцевать – это действительно подтверждение того, что обед удался. Кстати, на II Европейских играх, как нам говорили, для питания спортсменов будут использоваться в основном только наши белорусские продукты. Так ли это? Александр Крепак:

Это так. 95 % всего того, чем питаются спортсмены, производят предприятия Республики Беларусь. Спортсмены ряд продуктов белорусского производства оценивают на высоком мировом уровне. Им очень нравятся молочные продукты и мороженое, которое, как они отмечают, действительно сделано из натуральных продуктов. И им нравится, то как качественно готовятся блюда, которые в последствии помогают им участвовать в соревнованиях. У нас 250 наименований блюд, которые сегодня представлены в деревне спортсменов. В том числе и 24-часовая зона, где спортсмены могут в любое время прийти и утолить голод или просто пообщаться, посидеть и в том числе перекусить.

Ольга Коршун:

Может быть, главный ингредиент – белорусская душа? Частичку души вкладывают повара в блюда, поэтому они так нравятся зарубежным гостям. Александр Крепак:

Это основное. Без души ни одно блюдо, наверное, не будет настолько вкусным и аппетитным.

Ольга Коршун:

Все-таки еще до начала II Европейских игр в СМИ проскальзывала такая информация, что многие захотят «нагреть» руку на этом соревновании и поднять цены, например, на проживание в тех же хостелах или на такси. Что с ценами сейчас? Александр Крепак:

Мы еще за год до начала II Европейских игр заключили так называемый меморандум: не повышать цены на более, чем 10 с 10 июня по 15 июля 2019 года. Также как и Министерство антимонопольного регулирования и торговли, Министерство транспорта, Мингорисполком заключили меморандум о неподнятии цен на транспортную инфраструктуру. Сегодня мы регулярно смотрим, мониторим текущую ситуацию. Тот меморандум, который был подписан, действительно по достоинству выдерживается нашими операторами. «Интерес вызывает наша продукция легкой промышленности» Ольга Коршун:

Конечно, с собой туристы увезут сувениры. Возможно, вы уже мониторили ситуацию – что идет «на ура»? Может, уже есть какой-то дефицит самых эксклюзивных товаров? Александр Крепак:

Большой популярностью пользуется сам талисман Игр, магнитная продукция, особенно с наименованием Игр, где они проходят по месту территориального расположения. Интерес вызывает наша продукция легкой промышленности: полотенца с символикой Европейских игр. Сегодня мы предоставили очень широкую гамму сувенирной продукции. Мы регулярно мониторим эту ситуацию, чтобы, как вы говорите, не было какого-то дефицита или кому-то чего-то не досталось. Если надо, мы в индивидуальном порядке это все доставим. По крайней мере, на сегодняшний день таких проблем не отмечено.