На время соревнований по гребле на дороге Р28 Минск–Молодечно–Нарочь ограничена скорость движения

Новости Беларуси. Во время соревнований гребцов на байдарках и каноэ на дороге Р28 Минск–Молодечно–Нарочь ограничена скорость движения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

А именно до 60 километров в час. Рядом с гребным каналом на время II Европейских игр предусмотрена гостевая автомобильная стоянка на 400 машин. Госавтоинспекция напоминает водителям, что нужно заранее планировать свой маршрут и быть внимательными на дороге.