Александр Кобрусев: более 50% населения полностью доверяют деятельности органов внутренних дел

Александр Кобрусев, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы не станете отрицать, хотя, даже самый ярый критик деятельности органов в тёмном подъезде, наедине с бандитом, станет большим поклонником милиции, но, всё равно, никогда не будет, мне кажется, ни в каком государстве на 100% граждане не будут обожать свою милицию или полицию. И вот это внутренние рейтинги – всё равно, сотрудник органов будет уступать там, допустим, учителю, строителю. Как тут ни крути. Это, в общем, природа человеческая, потому что, всё-таки, органы – особенные. Люди, которые идут сегодня в милицию – они не испытывают иллюзий по этому поводу? Что любви, обожания далеко не всегда дождёшься?

Александр Кобрусев, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь:

То, что мы не добьёмся 100%, как Вы сказали, я с Вами согласен, потому что, конечно же, милиция принимает меры воздействия к тем людям, которые нарушают порядок. И, конечно же, есть люди, которые будут недовольны. Ну, а про рейтинги я могу с Вами практически не согласиться, что всегда будет ниже тех профессий, которые Вы назвали. Сегодня, по оценкам независимых опросов, более половины населения, более 50%, полностью доверяют деятельности органов внутренних дел.

На селе эта цифра значительно выше – практически 60% населения сегодня, по этим же опросам, считают службу в милиции престижной.

Поэтому говорить о том, что какая-то профессия… Конечно, это – сложная профессия. И человек, который принимает решение к нам прийти на службу – это человек, который проходит очень серьёзный сегодня отбор, в том числе, психологический, чтобы быть готовым к тому негативу, с которым он будет сталкиваться.

Но, поверьте, что и в нашей профессии есть возможность получать удовлетворение от своей профессии.

И таких очень много примеров. Я с такими сталкивался. Когда приходит к инспектору по делам несовершеннолетних, либо где-то его встречает в городе человек, который в 10-15 лет стоял на учёте или попадал в поле зрения, но потом, когда закончил ВУЗ, добился значительных успехов на другом поприще и встречает своего инспектора, он ему говорит: «Спасибо, что вот Вы именно в тот момент именно на меня обратили внимание. Вы меня взяли за руку». Да, может в тот момент он и плохо относился к этому сотруднику, она ему не нравилась, но через какое-то время он говорит ему спасибо. Я думаю, вот эта благодарность – это тот бальзам, который ложится на сердце сотрудника органов внутренних дел. Понимает, что он сделал свою работу.