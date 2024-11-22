Нелегалы из Мексики движутся к границе США

Излишнее внимание к внешней политике сместило фокус с внутренних проблем стран Запада. А тем временем в США назревает очередной виток миграционного кризиса. К рубежам страны движутся 1,5 тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Караван намерен добраться до американской мечты до 20-го января – это дата инаугурации Трампа. Принято считать, что после вступления в должность республиканца граница Штатов окажется если не на замке, то точно на засове. Новоизбранный лидер обещал положить конец нелегальной миграции и депортировать более миллиона человек. Практически неконтролируемый приток мигрантов в США привел к росту преступности и распространению наркотиков.

Цель – добраться до Соединенных Штатов ради лучшего будущего. Дональд Трамп хочет напугать нас. Он хочет, чтобы мы вернулись в свою страну. Но мы не вернемся. Мы продолжим наш путь.

Наиболее протяженная граница с Мексикой у Техаса. Власти штата не приемлют слишком мягкую, по их мнению, политику администрации Байдена и привыкли решать проблемы самостоятельно и жестко. Ранее в Техасе приняли закон, который ввел уголовное наказание за нелегальное пересечение границы. Проблема обострилась настолько, что в штате даже стали звучать призывы к отделению от США.