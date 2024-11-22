Над какими разработками в микробиологии работают белорусские учёные? Узнали об инновационном направлении

Сегодня перед белорусскими учеными стоит серьезная задача – обеспечить технологический суверенитет нашей страны. Добиться так называемой импортонезависимости. Глава государства не раз акцентировал внимание на важности повышения эффективности сортов, используемых в сельском хозяйстве, и продуктивности полей. Это возможно благодаря внедрению новых технологий. Причем важно не просто разработать агро-ноу-хау, но и выработать их устойчивость к климатическим изменениям.

Александр Шепшелев, директор Института микробиологии НАН Беларуси:

Микроорганизмы являются тем элементом, который позволяет реализовать потенциал сортов, ведь важно не просто сорт разработать, а чтобы при изменяющихся погодных условиях данный сорт работал стабильно. Засуха, заморозки, изменчивость природных факторов не оказывала пагубного влияния на снижение урожайности. Мы работаем по таким микроорганизмам, которые селятся и на корешках растений, живут в растениях, это эндофитные микроорганизмы, это наиболее инновационное направление в микробиологии.

А еще в институте создана инновационная система по хранению промышленно ценных штаммов микроорганизмов. Сегодня это более трех тысяч образцов, которые являются основой отечественных биотехнологий. Ежегодно коллекция пополняется. По мнению ученых, такое «собрание» – микробиологический ресурс государства, элемент технологического суверенитета страны. На основе образцов коллекции уже создали более 80 биотехнологических препаратов, востребованных на национальном рынке и за его пределами.