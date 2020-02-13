Минэнерго: в Беларуси снижается потребление природного газа

В 2019-м завершились работы по реконструкции Гродненской и Могилёвской ТЭЦ, начала работу подстанция «Металлургическая», после модернизации запустили и подстанцию «Минск-Северная». В отрасли активно работали и над внедрением современных технологий, что даёт хороший экономический эффект. Сэкономленные по году 144 миллиона рублей позволили увеличить зарплату по отрасли на 8,4%.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

Приоритетная задача – это строительство и ввод в эксплуатацию атомной электростанции и реализация мероприятий по интеграции АЭС в энергосистему и экономику страны. В рамках интеграции уже в 2019 году был первый проект реализован –это строительство 10-мегаваттного электрокотла в Костюковичах. Это один из 19-ти объектов, которые должны быть реализованы. Всего должно быть построено 836 мегаватт электрокотлов, и в 2020 году все эти объекты будут введены в эксплуатацию.