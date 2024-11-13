Алейник: мы расширяем диапазон взаимодействия с парламентами стран Азии, Африки, Латинской Америки

Беларусь и Россия сформировали основательный фундамент союзного братского сотрудничества. Парламентарии двух стран тесно взаимодействуют во всех международных организациях, но время двигаться дальше – создать систему международных отношений, основанную на чести, откровенности и стремлении к конструктивному диалогу. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На это обратили внимание участники совместного заседания Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности парламентов двух стран. Для Союзного государства очевидно, система мироустройства движется к глобальной многополярности. Сегодня только общими усилиями возможно противостоять той несправедливой системе, которую навязывают страны коллективного Запада. Одна из приоритетных задач – укрепление взаимодействия с законодательными органами стран мирового большинства. Так, в начале ноября Национальное собрание Беларуси получило статус наблюдателя Панафриканского парламента.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: В октябре мы направили заявку на получение статуса наблюдателя в азиатской межпарламентской ассамблее, которая объединяет 44 государства Азии. Таким образом, мы существенно расширяем диапазон нашего межпарламентского взаимодействия с парламентами стран глобального большинства Азии, Африки, Латинской Америки и намерены эту работу дальше продвигать.

Григорий Карасин, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам (Россия):

Мир вокруг нас непрост, геополитическая ситуация становится все более опасной, все более непредсказуемой, поэтому профессиональные взгляды парламентариев, которые занимаются международными делами, нуждаются в том, чтобы их сопоставить, понять, где мы находимся, какие меры Союзное государство России и Беларуси, которому скоро исполняется 25 лет, в этих сложных условиях будет предпринимать.

Участники заседания обсудили вопросы координации совместных действий в межпарламентских структурах и международных организациях. Уделили внимание предстоящему празднованию 80-летия Великой Победы. Юбилей должен наглядно подтвердить единство Беларуси и России в сохранении исторической памяти и борьбе с ее фальсификацией. Так, по линии Союзного государства планируют провести более 40 мероприятий различного уровня. Акцент – на участие в них молодежи.