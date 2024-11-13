«Беларусь – страна возможностей». В чем особенность 3-го этапа общереспубликанской акции «Разам з мастацтвам»?

Сергей Медведев, директор Молодежного театра эстрады, депутат Минского городского Совета депутатов:

Это уже третий этап акции, мы уже набрались опыта, проехали почти всю страну. За прошлые два этапа, которые были посвящены 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, было проехано 38 площадок по всей стране. Чаще всего это самые удаленные регионы Беларуси.

Суть акции была в том, что творческие люди, которые уже сегодня достигли значимых результатов, стали популярными артистами, медийными, узнаваемыми личностями, общались с молодой аудиторией – со студентами, учащимися ссузов в сфере культуры. Это были диалоговые площадки, в которых и концертная составляющая, и диалоговая. Наши участники рассказывали о себе прежде всего. Как оказалось, у каждого участника диалоговой площадки есть своя история, история своей семьи.

Девиз третьего этапа акции «Разам з мастацтвам», на первый взгляд, очень простой – «Беларусь – страна возможностей», но мы, общаясь с молодежной аудиторией, будем с ними точно так же и в концертной форме, и в диалоговой – просто оглянемся по сторонам. И точно так же популярные артисты со всей нашей страны просто расскажут о том, как они шли к своему успеху, к своей узнаваемости. Огромную роль здесь играет государство.