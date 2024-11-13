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«Беларусь – страна возможностей». В чем особенность 3-го этапа общереспубликанской акции «Разам з мастацтвам»?

13 ноября 2024 12:23
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4 ноября Молодежный театр эстрады при поддержке Министерства культуры совместно с Белорусским республиканским союзом молодежи дал старт новому этапу общереспубликанской акции «Разам з мастацтвам» со звучным названием «Беларусь – страна возможностей». О важной инициативе рассказали гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

В студии Сергей Медведев, директор Молодежного театра эстрады, депутат Минского городского Совета депутатов, и Жанет, заслуженная артистка Республики Беларусь участница акции.

Александр Меженный, ведущий:
Что из себя представляет акция и какой интерес она вызывает у зрителей?

«Беларусь – страна возможностей». В чем особенность 3-го этапа общереспубликанской акции «Разам з мастацтвам»?-2

Сергей Медведев, директор Молодежного театра эстрады, депутат Минского городского Совета депутатов:
Это уже третий этап акции, мы уже набрались опыта, проехали почти всю страну. За прошлые два этапа, которые были посвящены 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, было проехано 38 площадок по всей стране. Чаще всего это самые удаленные регионы Беларуси.

Суть акции была в том, что творческие люди, которые уже сегодня достигли значимых результатов, стали популярными артистами, медийными, узнаваемыми личностями, общались с молодой аудиторией – со студентами, учащимися ссузов в сфере культуры. Это были диалоговые площадки, в которых и концертная составляющая, и диалоговая. Наши участники рассказывали о себе прежде всего. Как оказалось, у каждого участника диалоговой площадки есть своя история, история своей семьи.

Девиз третьего этапа акции «Разам з мастацтвам», на первый взгляд, очень простой – «Беларусь – страна возможностей», но мы, общаясь с молодежной аудиторией, будем с ними точно так же и в концертной форме, и в диалоговой – просто оглянемся по сторонам. И точно так же популярные артисты со всей нашей страны просто расскажут о том, как они шли к своему успеху, к своей узнаваемости. Огромную роль здесь играет государство.

Подробности в видео.

# Сергей Медведев # Жанет # Александр Меженный # Ольга Бурлакова # Юлия Самусенко

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