Время «переобуться»! До 1 декабря всем автолюбителям необходимо заменить шины на зимние

Время «переобуться»! Столбики термометров уже опускаются до низких значений – это сигнал автолюбителям проверить наличие зимней резины. В нашей стране соблюдение этого правила строго контролируется: за езду на летних шинах в зимний период предусмотрены серьезные штрафы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первое нарушение обойдется в одну базовую величину, а повторное – от двух до пяти. Сотрудники ГАИ рекомендуют переобуваться, когда температура воздуха опускается до +5...+8 градусов. Ведь летние покрышки при низких температурах теряют свои свойства, становятся твердыми и не обеспечивают надежного сцепления с дорогой. Это значительно увеличивает риск аварий.

Никита Семенков, инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Витебского облисполкома: В связи с ухудшением погодных условий необходимо изменить и стиль вождения. Рекомендуется выбирать безопасную скорость движения, избегать резких маневров и торможений. Кроме того, необходимо плавно подготавливать свой автомобиль к зиме, проверив работу стеклоочистителей, исправность внешних световых приборов, а также работоспособность обогрева и обдува стекол.

Практика показывает, что многие автовладельцы пренебрегают правилами. А ведь это может привести к серьезным последствиям: в худшем случае, аварии на дороге. И все же сознательных водителей больше. Так, в Витебске посещаемость шиномонтажей возросла еще несколько недель назад.

Я всегда записываю заранее для того, чтобы быть готовой к ненастью, к первым заморозкам, к снегу и не рисковать. Поэтому это очень удобно и правильно.

Раньше я как-то приезжал впритык, и получалось, что по три часа стоял в очереди. Поэтому последние годы я предпочитаю лучше приехать раньше и сделать эту операцию, провести. Видите, никто не знает, что будет завтра. Как-то климат поменялся, и синоптики наши не всегда попадают. Поэтому может быть мороз, и тогда и будут большие неприятности.

Юлия Бортулева, менеджер по работе с клиентами станции технического обслуживания Витебска:

Каждый год у нас на сервисе мы сталкиваемся с такой проблемой, что водители приезжают достаточно поздно на замену резины, как по законодательству, под самое 1 декабря. Но хочу напомнить, что уже в такую погоду, как сегодня, летняя резина становится достаточно твердой. Это может привести к заносу, это небезопасно.

Чтобы сменить покрышки, точно не стоит ждать первого снега. Чем раньше озаботиться этим вопросом, тем меньше времени придется провести в очереди. Это сэкономит и нервы, и деньги. К слову, в преддверии холодов важно позаботиться не только о замене резины: водителям нужно перейти на зимний стиль. Отказ от резких маневров и соблюдение дистанции могут спасти жизнь.