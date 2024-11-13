Не знаете, что приготовить на завтрак? Вот рецепт овсяных сочников

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Приготовим овсяные сочники. Для этого блюда нам понадобится мука пшеничная, мука овсяная, сода, куриное яйцо, сахар, изюм, сметана, ванилин, сливочное масло и творог.

Хотите разнообразить свое утреннее меню? Испеките сочники с творогом. Добавление овсяной муки делает блюдо более полезным, она придает тесту приятный аромат и рассыпчатость. Подавать сочники лучше всего слегка теплыми. Уверен, их вкус перенесет вас в детство.