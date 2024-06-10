А вы знали, что храм возле Дома офицеров освящён в честь Кирилла и Мефодия? Рассказываем о церкви

Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви: Храм находится в самом центре города, но мало кто о нем знает.

В программе «Прикосновение к свету» встретились в минском храме в честь святых Кирилла и Мефодия со священником Давидом Бобровым.

Иерей Давид Бобров, ключарь храма святых равноапостольных Мефодия и Кирилла в г. Минске:

Храм Кирилла и Мефодия находится по адресу проспект Независимости, 26. Долгое время в советские годы это здание использовалось по-разному. Исторически неизвестно, был здесь храм или нет. Вообще был целый церковный комплекс.

Олег Лепешенков:

Храм находится рядом с Домом офицеров.

Иерей Давид Бобров:

Многие проходили, интересовались, но не знали, что здесь находится. Долгое время храм пустовал. Было мало прихожан. Сейчас здесь активная церковная, общинная жизнь.

Олег Лепешенков:

Вы ведете свой канал, который называется «Взаимоотношение с Богом».