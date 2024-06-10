Прямой эфир

А вы знали, что храм возле Дома офицеров освящён в честь Кирилла и Мефодия? Рассказываем о церкви

10 июня 2024 12:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В программе «Прикосновение к свету» встретились в минском храме в честь святых Кирилла и Мефодия со священником Давидом Бобровым.

Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:
Храм находится в самом центре города, но мало кто о нем знает.

А вы знали, что храм возле Дома офицеров освящён в честь Кирилла и Мефодия? Рассказываем о церкви-1

Иерей Давид Бобров, ключарь храма святых равноапостольных Мефодия и Кирилла в г. Минске:
Храм Кирилла и Мефодия находится по адресу проспект Независимости, 26. Долгое время в советские годы это здание использовалось по-разному. Исторически неизвестно, был здесь храм или нет. Вообще был целый церковный комплекс.

Олег Лепешенков:
Храм находится рядом с Домом офицеров.

Иерей Давид Бобров:
Многие проходили, интересовались, но не знали, что здесь находится. Долгое время храм пустовал. Было мало прихожан. Сейчас здесь активная церковная, общинная жизнь.

Олег Лепешенков:
Вы ведете свой канал, который называется «Взаимоотношение с Богом».

Помогает ли общение в виртуальном пространстве? Смотрите в видео.

# Религия # общество

Другие новости рубрики

Все новости
В ГАИ напомнили правила безопасного передвижения детей
10 июня 2024 12:54

В ГАИ напомнили правила безопасного передвижения детей

Сергей Рачковский о создании одежды с национальной символикой: «Идея в том, чтобы приучать с детства»
10 июня 2024 12:51

Сергей Рачковский о создании одежды с национальной символикой: «Идея в том, чтобы приучать с детства»

Руслан Березовский: «Эти композиции на века». Артист открыл секрет исполнения военно-патриотических песен
10 июня 2024 12:46

Руслан Березовский: «Эти композиции на века». Артист открыл секрет исполнения военно-патриотических песен