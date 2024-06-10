А вы знали, что храм возле Дома офицеров освящён в честь Кирилла и Мефодия? Рассказываем о церкви

В программе «Прикосновение к свету» встретились в минском храме в честь святых Кирилла и Мефодия со священником Давидом Бобровым.
Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:
Храм находится в самом центре города, но мало кто о нем знает.
Иерей Давид Бобров, ключарь храма святых равноапостольных Мефодия и Кирилла в г. Минске:
Храм Кирилла и Мефодия находится по адресу проспект Независимости, 26. Долгое время в советские годы это здание использовалось по-разному. Исторически неизвестно, был здесь храм или нет. Вообще был целый церковный комплекс.
Олег Лепешенков:
Храм находится рядом с Домом офицеров.
Иерей Давид Бобров:
Многие проходили, интересовались, но не знали, что здесь находится. Долгое время храм пустовал. Было мало прихожан. Сейчас здесь активная церковная, общинная жизнь.
Олег Лепешенков:
Вы ведете свой канал, который называется «Взаимоотношение с Богом».
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