Прямой эфир

Гусев рассказал, в каких сферах видит рост объёма поставок между Беларусью и Воронежской областью

10 июня 2024 13:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Заветный миллиард товарооборота – то, к чему нужно стремиться Беларуси и Воронежской области. Об этом сегодня заявил Президент нашей страны, принимая во Дворце Независимости, делегацию российского региона во главе с губернатором, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гусев рассказал, в каких сферах видит рост объёма поставок между Беларусью и Воронежской областью-1

Как позже рассказал журналистам Александр Гусев, еще одним интересным направлением для сотрудничества могло бы стать авиастроение. Воронежское акционерное самолетостроительное общество – одно из трех предприятий в мире, где могут выпускать широкофюзеляжные воздушные суда. И компетенции белорусов могут быть полезны.

Гусев рассказал, в каких сферах видит рост объёма поставок между Беларусью и Воронежской областью-4

Александр Гусев, губернатор Воронежской области России:
Какие сферы видим для взаимного роста в объемах поставок – радиоэлектроника и микроэлектроника. У нас много компетенций сохранилось на территории области, в Беларуси сейчас это активно развивается, это и база была союзная, в том числе для радиоэлектронной и микроэлектронной промышленности. Будет активно развиваться такое направление, как самолетостроение, у нас тоже большое предприятие, фактически одно из трех предприятий в мире, которые могут производить широкофюзеляжные самолеты. Мы сейчас готовимся к производству таких самолетов меньшего формата, в том числе военно-транспортных самолетов. Надеюсь, что здесь мы тоже сумеем каким-то образом повзаимодействовать.

Лукашенко – губернатору Воронежской области: всё, о чём мы договоримся, гарантирую, мы выполним. Подробности.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Гусев # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
А вы знали, что храм возле Дома офицеров освящён в честь Кирилла и Мефодия? Рассказываем о церкви
10 июня 2024 12:54

А вы знали, что храм возле Дома офицеров освящён в честь Кирилла и Мефодия? Рассказываем о церкви

В ГАИ напомнили правила безопасного передвижения детей
10 июня 2024 12:54

В ГАИ напомнили правила безопасного передвижения детей

Сергей Рачковский о создании одежды с национальной символикой: «Идея в том, чтобы приучать с детства»
10 июня 2024 12:51

Сергей Рачковский о создании одежды с национальной символикой: «Идея в том, чтобы приучать с детства»