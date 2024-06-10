Гусев рассказал, в каких сферах видит рост объёма поставок между Беларусью и Воронежской областью

Заветный миллиард товарооборота – то, к чему нужно стремиться Беларуси и Воронежской области. Об этом сегодня заявил Президент нашей страны, принимая во Дворце Независимости, делегацию российского региона во главе с губернатором, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как позже рассказал журналистам Александр Гусев, еще одним интересным направлением для сотрудничества могло бы стать авиастроение. Воронежское акционерное самолетостроительное общество – одно из трех предприятий в мире, где могут выпускать широкофюзеляжные воздушные суда. И компетенции белорусов могут быть полезны.

Александр Гусев, губернатор Воронежской области России:

Какие сферы видим для взаимного роста в объемах поставок – радиоэлектроника и микроэлектроника. У нас много компетенций сохранилось на территории области, в Беларуси сейчас это активно развивается, это и база была союзная, в том числе для радиоэлектронной и микроэлектронной промышленности. Будет активно развиваться такое направление, как самолетостроение, у нас тоже большое предприятие, фактически одно из трех предприятий в мире, которые могут производить широкофюзеляжные самолеты. Мы сейчас готовимся к производству таких самолетов меньшего формата, в том числе военно-транспортных самолетов. Надеюсь, что здесь мы тоже сумеем каким-то образом повзаимодействовать.