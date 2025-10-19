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В США прошли массовые акции против Дональда Трампа

19 октября 2025 15:59
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В США прошли массовые акции против Дональда Трампа-0

В США прошли массовые акции протеста под лозунгом «Нет королей», направленные против политики президента РФ Дональда Трампа. Об этом пишет ТАСС.

По данным организаторов, в акции приняли участие около 7 миллионов человек, что на 2 миллиона больше, чем в июне.

Мероприятия прошли в более чем 2,7 тысячах городов и стали одной из крупнейших однодневных демонстраций в истории страны. Участники выступали за ненасильственное сопротивление авторитаризму и подчеркивали, что власть должна принадлежать народу.

Предыдущая волна протестов «Без королей» прошла 14 июня, в день рождения Трампа и военного парада в Вашингтоне. Тогда на улицы вышли около 5 миллионов человек, и было проведено более 2,1 тысячи акций.

Фото: pixabay

# Международная политика

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