Прямой эфир

Актёры сериала «Как я встретил вашу маму» Нил Патрик Харрис и Дэвид Бартка сыграли свадьбу

09 сентября 2014 13:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Известные актеры Нил Патрик Харрис и Дэвид Бартка, которые снялись в сериале «Как я встретил вашу маму», сыграли свадьбу.

Нил Патрик Харрис:
Угадайте, что произошло? Дэвид Бартка и я поженились в эти выходные. В Италии».

Об этом Харрис сообщил в своем аккаунте Twitter. Всего за 3 часа запись набрала 52 тысячи лайков и 24 тысячи репостов.

Пара обручилась еще в 2007 году, а пожениться смогла в 2011, когда власти Нью-Йорка разрешили однополые браки. Для церемонии время нашлось только сейчас.

Оба супруга были одеты в костюмы Tom Ford, гостей развлекал друг семьи, музыкант Элтон Джон.

К слову, у молодоженов есть двое общих детей, которым в октябре исполнится по 4 года.  

Суррогатная мать родила мужчинам близнецов - девочку Харпер Грейс и мальчика Гидеона Скотта.

К слову, прибегать к помощи «мам на прокат» приходится не только однополым парам. По статистике, каждая пятая обычная супружеская пара в мире бесплодна. Как с этим борются за рубежом и в Беларуси, обсудили в ток-шоу «Такова судьба» на СТВ. Смотрите видео.

 

# общество # Звезды # Фотофакт # Брак и семья # Нил Патрик Харрис

Другие новости рубрики

Все новости
Уникальный праздник для людей с ограниченными возможностями «Солнечный мир для всех» прошел в Витебской области
09 сентября 2014 13:06

Уникальный праздник для людей с ограниченными возможностями «Солнечный мир для всех» прошел в Витебской области

Принц Гарри: Не могу дождаться, когда увижу, как мой брат мучается еще больше
09 сентября 2014 10:49

Принц Гарри: Не могу дождаться, когда увижу, как мой брат мучается еще больше

Ice Bucket Challenge в регионах: УГАИ Гродно, баскетболисты Витебска, СМИ Бреста и Гомеля, КВНщики Могилёва
09 сентября 2014 10:08

Ice Bucket Challenge в регионах: УГАИ Гродно, баскетболисты Витебска, СМИ Бреста и Гомеля, КВНщики Могилёва