Актёры сериала «Как я встретил вашу маму» Нил Патрик Харрис и Дэвид Бартка сыграли свадьбу

Новости США. Известные актеры Нил Патрик Харрис и Дэвид Бартка, которые снялись в сериале «Как я встретил вашу маму», сыграли свадьбу.

Нил Патрик Харрис:

Угадайте, что произошло? Дэвид Бартка и я поженились в эти выходные. В Италии».

Об этом Харрис сообщил в своем аккаунте Twitter. Всего за 3 часа запись набрала 52 тысячи лайков и 24 тысячи репостов.

Пара обручилась еще в 2007 году, а пожениться смогла в 2011, когда власти Нью-Йорка разрешили однополые браки. Для церемонии время нашлось только сейчас.

Оба супруга были одеты в костюмы Tom Ford, гостей развлекал друг семьи, музыкант Элтон Джон.

К слову, у молодоженов есть двое общих детей, которым в октябре исполнится по 4 года.

Суррогатная мать родила мужчинам близнецов - девочку Харпер Грейс и мальчика Гидеона Скотта.

К слову, прибегать к помощи «мам на прокат» приходится не только однополым парам. По статистике, каждая пятая обычная супружеская пара в мире бесплодна. Как с этим борются за рубежом и в Беларуси, обсудили в ток-шоу «Такова судьба» на СТВ. Смотрите видео.