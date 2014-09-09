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Принц Гарри: Не могу дождаться, когда увижу, как мой брат мучается еще больше

09 сентября 2014 10:49
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Новости Великобритании. 29-летний принц Гарри с юмором прокомментировал новость о том, что его брат Уильям и Кейт Миддлтон ждут второго ребенка.

Судя по всему, Гарри рад, что его шансы на британский престол понизятся еще больше.

Местные СМИ пишут, что второй ребенок королевской четы отодвинет Гарри еще на одну позицию в очереди наследников британского престола. А пока молодой человек занимает четвертое место.

Принц Гарри:
Жду не дождусь, когда мой брат будет мучиться еще больше. Особенно если родится девочка – я посмотрю, как он с этим справится.

Напомним, в понедельник пресс-служба принца Уэльского объявила, что герцог и герцогиня Кембриджские ждут второго ребенка.

То, что еще летом активно обсуждали поклонники одной из самых красивых пар Великобритании, нашло официальное подтверждение. О сроках беременности пока не сообщается, тем временем букмекеры вовсю принимают ставки на пол и имя малыша.

Британские журналисты уже подсчитали: ребенок родится в начале 2015, не позднее весны.

Беременность герцогини Кембриджской стала 8 сентября одной из самых популярных новостей во всем мире. Буквально через несколько минут после объявления, тег #RoyalBaby вышел на первое место в Twitter.

Как восприняли новость пользователи социальных сетей? Смотрите фото!

Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон впервые стали родителями летом прошлого года.

Мальчика назвали Джордж Александр Луи. Ребенок весом 3 килограмма 800 граммов появился на свет в лондонской больнице Святой Марии, которую ни одну неделю осаждали не только журналисты, но и простые британцы.

Как это было – смотрите видео.

# общество # Фотофакт # Королевская семья # Принц Гарри # Принц Уильям и Кейт Миддлтон

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