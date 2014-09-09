Ice Bucket Challenge в регионах: УГАИ Гродно, баскетболисты Витебска, СМИ Бреста и Гомеля, КВНщики Могилёва

Новости Беларуси. Благотворительная акция Ice Bucket Challenge уверенным шагом идет по Беларуси: от столицы в регионы, от частного к общему. Участвуют как отдельные люди, так и целые организации, сообщества и спортивные клубы. Деньги перечисляют все, но суммы оглашает не каждый.

В Гродно акцию поддержало областное УГАИ (см.видео). Сотрудники отдела агитации и пропаганды приняли вызов от радио «Гродно» и бросили его всем службам такси города.

В Витебске баскетбольный клуб «Рубон» принял эстафету от конкурента - «Гродно-93».

Свою финансовую помощь «Рубон» отправил юному витебчанину Игнату Приставко. В городе сейчас проходит акция по сбору средств этому мальчику на лучевую терапию в Германии.

В Бресте и Гомеле активничают представители прессы. Так, радиоведущая из Бреста Алина Лапина дала 24 часа на раздумье нескольким активным участниками городских социальных проектов и своим коллегам.

В Могилеве идею оценили те, кого называют «веселыми и находчивыми».

КВНщики переводили средства в благотворительный фонд МаеСэнс на счет Артема Лисицкого. У 3-летнего мальчика ДЦП.

К слову, идет кампания полным ходом и в Минске. Включились в сбор денег мобильные операторы и агентства недвижимости, средства массовой информации, спортсмены, артисты и представители бизнес-сообщества.

Ice Bucket Challenge – кампания, призванная привлечь внимание к такой болезни, как боковой амиотрофический склероз (БАС) и поддержать людей, болеющих этой болезнью. Также целью является финансирование фондов по исследованию БАС.

Кампания проводится в виде флешмоба, в котором люди должны облить себя ведром ледяной воды, и сделать пожертвование. После обливания человек имеет право бросить вызов еще трем людям, которые должны в течение трех дней (в начале акции говорили о 24 часах) сделать то же самое и снять процесс на видео.

Акция началась в июля 2014 года в США и уже стала одной из самых масштабных в истории благотворительности. Деньги собирают на лечение различных тяжелых болезней.

Автором ALS Ice Bucket Challenge считается бывший профессиональный бейсболист Бостонского колледжа Пит Фрейтс и его друзья. В 2012 году в возрасте 27 лет у него диагностировали боковой амиотрофический склероз. В 2014 году он уже не может самостоятельно передвигаться, есть и говорить.