Уникальный праздник для людей с ограниченными возможностями «Солнечный мир для всех» прошел в Витебской области

Новости Беларуси. «Солнечный мир для всех». Уникальный праздник для людей с ограниченными возможностями прошел в Витебской области. Уже третий год подряд здесь собираются люди, для которых инвалидность – не только не приговор, а толчок к развитию своих творческих способностей. Увлечения, конечно, у всех разные, но цель одна – самоутверждение: и в творчестве, и в обществе.

Рисунок на руке Андрея – не просто картинка. Лошадь – символ стремления к новому, силы духа и огромной работоспособности. Несмотря на свои ограниченные возможности, и в свои 36 готов с нуля учиться тому, на что раньше не хватало времени.

Андрей Цыбульский:

В творчестве хотел бы попробовать резьбу по дереву, мне это нравится. И живопись попробовать: акварель, масло.

Творческий форум собрал со всей Витебской области более 100 человек с ограниченными возможностями. Эти люди не только наслаждаются красотой, но и пробуют создать ее сами.

К примеру, попробовать себя в лепке или стать повелителем нити.

Ключевые события праздника прошли в музее-усадьбе Ильи Репина под Витебском.

едь именно здесь известный художник любил встречать гостей. И даже покинув Витебск, он писал: «Мои близкие занимаются народничеством там». Фактически тем, чем сегодня заняты и организаторы праздника.

Елена Зорина, заведующая научно-просветительским отделом Витебского областного краеведческого музея:

Им нужна самореализация. И самореализация происходит в творчестве. И то, что они со своими больными руками, со своей больной спиной занимаются творчеством декоративно-прикладным, живописью, это радостно для них показать, что мы можем. Я тоже это могу.

«Солнечный мир для всех» – не только праздник, но и творческий конкурс. На протяжении всего года участники форума мастерили свои работы, чтобы показать обычным людям то, что могут не такие как все, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.