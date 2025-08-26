На Солнце произошла вторая сильнейшая вспышка за 2 месяца

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Во вторник, 26 августа, зафиксирована сильнейшая вспышка, она длилась более 30 минут. Класс мощности – предпоследний. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук. Как известно, вспышки на солнце могут вызвать магнитные бури.