Как прядут из собачьей шерсти: «Это не зависит от породы. Желательно, чтобы была не короче 4-5 см»

Собачья шерсть как источник вдохновения? Пожалуйста! Светлана Георгиевна необычным рукоделием занимается уже семь лет.

Женщина прядёт из собачьей шерсти, а потом из этой теплой нити вяжет шедевры. В Беларуси таких рукодельниц – единицы, но желающих приобрести изделия из шерсти пушистиков немало, признаётся мастерица.

Светлана Олейник:

Работа грязная, скорость, желательно, чтобы была более-менее одинаковая. Вообще, в работе главное – терпение и научиться более-менее ровно держать нитку. Сначала она будет некрасивой, бугристой, разного размера. Это только кажется, что работа простая.

В этом деле есть свои тонкости: для начала шерсть тщательно перебирается, чтобы она стала пушистой, без мусора и комочков, затем расчёсывается, выстирывается и высушивается. Но эти этапы работы весьма приблизительны: ведь у каждой рукодельницы со временем появляются свои секреты и индивидуальные наработки.

Светлана Олейник:

Есть разные варианты: кто-то просто теребит шерсть и из этого уже начинает прясть. Вообще, по правилам, шерсть распушивается. Есть для этого специальный инструмент, он называется трепалка. У меня его нет. Вбитый гвоздик, сверху и снизу ложится шерсть. И растрёпывается. При этом шерсть очень сильно рвётся, поэтому, чтобы такого не было, я её распушиваю руками.

Спрос на изделия из собачьей шерсти довольно высок. И это неудивительно, ведь они прекрасно согревают и не намокают в сырую погоду. Благодаря тому, что собачья шерсть отлично держит тепло, она усиливает кровообращение и становится спасением при болях в спине и суставах.

Светлана Олейник:

Подходит шерсть любых собачек. Это не зависит от породы, в общем-то. У овчарок считается, что будет не такая шелковистая, как у тех же хаски, самоедов. Шикарная шерсть у этих маленьких красавцев – йорков. Они стригутся, желательно, чтобы шерсть была не короче 4-5 см. Да, она не пушится, но берёшь в руки – и это шёлк, натуральный шёлк.

Прядение из собачьей шерсти – невероятно трудоемкий процесс. Если решились, то придётся запастись терпением и усидчивостью. Светлана Олейник:

Вот такой моток, чтобы сделать качественно – неделя уходит. Это – с переборкой, с прочёсыванием шерсти, с прядением. При условии, что шерсть была правильно собрана.