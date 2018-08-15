Как прядут из собачьей шерсти: «Это не зависит от породы. Желательно, чтобы была не короче 4-5 см»

Собачья шерсть как источник вдохновения? Пожалуйста! Светлана Георгиевна необычным рукоделием занимается уже семь лет.
Собачья шерсть как источник вдохновения? Пожалуйста! Светлана Георгиевна необычным рукоделием занимается уже семь лет.
Женщина прядёт из собачьей шерсти, а потом из этой теплой нити вяжет шедевры. В Беларуси таких рукодельниц – единицы, но желающих приобрести изделия из шерсти пушистиков немало, признаётся мастерица.
Светлана Олейник:
Работа грязная, скорость, желательно, чтобы была более-менее одинаковая. Вообще, в работе главное – терпение и научиться более-менее ровно держать нитку. Сначала она будет некрасивой, бугристой, разного размера.
Это только кажется, что работа простая.
В этом деле есть свои тонкости: для начала шерсть тщательно перебирается, чтобы она стала пушистой, без мусора и комочков, затем расчёсывается, выстирывается и высушивается. Но эти этапы работы весьма приблизительны: ведь у каждой рукодельницы со временем появляются свои секреты и индивидуальные наработки.
Светлана Олейник:
Есть разные варианты: кто-то просто теребит шерсть и из этого уже начинает прясть. Вообще, по правилам, шерсть распушивается. Есть для этого специальный инструмент, он называется трепалка. У меня его нет. Вбитый гвоздик, сверху и снизу ложится шерсть.
И растрёпывается.
При этом шерсть очень сильно рвётся, поэтому, чтобы такого не было, я её распушиваю руками.
Спрос на изделия из собачьей шерсти довольно высок.
И это неудивительно, ведь они прекрасно согревают и не намокают в сырую погоду. Благодаря тому, что собачья шерсть отлично держит тепло, она усиливает кровообращение и становится спасением при болях в спине и суставах.
Светлана Олейник:
Подходит шерсть любых собачек. Это не зависит от породы, в общем-то. У овчарок считается, что будет не такая шелковистая, как у тех же хаски, самоедов.
Шикарная шерсть у этих маленьких красавцев – йорков.
Они стригутся, желательно, чтобы шерсть была не короче 4-5 см. Да, она не пушится, но берёшь в руки – и это шёлк, натуральный шёлк.
Прядение из собачьей шерсти – невероятно трудоемкий процесс.
Если решились, то придётся запастись терпением и усидчивостью.
Светлана Олейник:
Вот такой моток, чтобы сделать качественно – неделя уходит. Это – с переборкой, с прочёсыванием шерсти, с прядением. При условии, что шерсть была правильно собрана.
Собачья шерсть состоит из остевой нити (жёсткой и длинной) и подшёрстка (другими словами – это «собачий пух»). Именно из него рукодельницы делают ручную пряжу, а остевой волос тщательно отбирают. А все потому, что если в изделие попадет остевая шерсть, то оно будет слишком колоться и носить его будет попросту невозможно.