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Как прядут из собачьей шерсти: «Это не зависит от породы. Желательно, чтобы была не короче 4-5 см»

15 августа 2018 12:02
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Собачья шерсть как источник вдохновения? Пожалуйста! Светлана Георгиевна необычным рукоделием занимается уже семь лет.

Как прядут из собачьей шерсти: «Это не зависит от породы. Желательно, чтобы была не короче 4-5 см» -1

Женщина прядёт из собачьей шерсти, а потом из этой теплой нити вяжет шедевры. В Беларуси таких рукодельниц – единицы, но желающих приобрести изделия из шерсти пушистиков немало, признаётся мастерица.

Как прядут из собачьей шерсти: «Это не зависит от породы. Желательно, чтобы была не короче 4-5 см» -4

Светлана Олейник:
Работа грязная, скорость, желательно, чтобы была более-менее одинаковая. Вообще, в работе главное – терпение и научиться более-менее ровно держать нитку. Сначала она будет некрасивой, бугристой, разного размера.

Это только кажется, что работа простая.

Как прядут из собачьей шерсти: «Это не зависит от породы. Желательно, чтобы была не короче 4-5 см» -7

В этом деле есть свои тонкости: для начала шерсть тщательно перебирается, чтобы она стала пушистой, без мусора и комочков, затем расчёсывается, выстирывается и высушивается. Но эти этапы работы весьма приблизительны: ведь у каждой рукодельницы со временем появляются свои секреты и индивидуальные наработки.

Как прядут из собачьей шерсти: «Это не зависит от породы. Желательно, чтобы была не короче 4-5 см» -10

Светлана Олейник:
Есть разные варианты: кто-то просто теребит шерсть и из этого уже начинает прясть. Вообще, по правилам, шерсть распушивается. Есть для этого специальный инструмент, он называется трепалка. У меня его нет. Вбитый гвоздик, сверху и снизу ложится шерсть.

И растрёпывается.

При этом шерсть очень сильно рвётся, поэтому, чтобы такого не было, я её распушиваю руками.

Как прядут из собачьей шерсти: «Это не зависит от породы. Желательно, чтобы была не короче 4-5 см» -13

Спрос на изделия из собачьей шерсти довольно высок.

И это неудивительно, ведь они прекрасно согревают и не намокают в сырую погоду. Благодаря тому, что собачья шерсть отлично держит тепло, она усиливает кровообращение и становится спасением при болях в спине и суставах.

Как прядут из собачьей шерсти: «Это не зависит от породы. Желательно, чтобы была не короче 4-5 см» -16

Светлана Олейник:
Подходит шерсть любых собачек. Это не зависит от породы, в общем-то. У овчарок считается, что будет не такая шелковистая, как у тех же хаски, самоедов.

Шикарная шерсть у этих маленьких красавцев – йорков.

Они стригутся, желательно, чтобы шерсть была не короче 4-5 см. Да, она не пушится, но берёшь в руки – и это шёлк, натуральный шёлк.

Как прядут из собачьей шерсти: «Это не зависит от породы. Желательно, чтобы была не короче 4-5 см» -19

Прядение из собачьей шерсти – невероятно трудоемкий процесс.

Если решились, то придётся запастись терпением и усидчивостью.

Светлана Олейник:
Вот такой моток, чтобы сделать качественно – неделя уходит. Это – с переборкой, с прочёсыванием шерсти, с прядением. При условии, что шерсть была правильно собрана.

Как прядут из собачьей шерсти: «Это не зависит от породы. Желательно, чтобы была не короче 4-5 см» -22

Собачья шерсть состоит из остевой нити (жёсткой и длинной) и подшёрстка (другими словами – это «собачий пух»). Именно из него рукодельницы делают ручную пряжу, а остевой волос тщательно отбирают. А все потому, что если в изделие попадет остевая шерсть, то оно будет слишком колоться и носить его будет попросту невозможно.

# Домашние животные # общество # Светлана Олейник

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