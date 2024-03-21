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Александр Вольфович ознакомился с бытом призванных из запаса военнослужащих

21 марта 2024 10:58
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Проверка боевой готовности продолжается в Вооруженных Силах Беларуси. Отдельные воинские части и подразделения командования ВВС и войск противовоздушной обороны вскоре приступят к выполнению задач по предназначению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Вольфович ознакомился с бытом призванных из запаса военнослужащих-1

В их числе 19-я отдельная гвардейская механизированная бригада. Накануне с призванными из запаса встретился госсекретарь Совета Безопасности. Александр Вольфович напомнил военнообязанным об обстановке, складывающейся вокруг нашего государства, и ответил на все вопросы служащих. Также госсекретарь Совбеза ознакомился с условиями проживания и бытом бойцов.

Александр Вольфович ознакомился с бытом призванных из запаса военнослужащих-4

Личному составу предстоит выполнить комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и специальной техники, в том числе осуществить выход в назначенные районы для выполнения задач боевого дежурства. Проверка позволит оценить способность командиров управлять подчиненными в различных условиях обстановки, уровень подготовки личного состава и его способность выполнять поставленные задачи.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Вольфович

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