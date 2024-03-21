Александр Вольфович ознакомился с бытом призванных из запаса военнослужащих

Проверка боевой готовности продолжается в Вооруженных Силах Беларуси. Отдельные воинские части и подразделения командования ВВС и войск противовоздушной обороны вскоре приступят к выполнению задач по предназначению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В их числе 19-я отдельная гвардейская механизированная бригада. Накануне с призванными из запаса встретился госсекретарь Совета Безопасности. Александр Вольфович напомнил военнообязанным об обстановке, складывающейся вокруг нашего государства, и ответил на все вопросы служащих. Также госсекретарь Совбеза ознакомился с условиями проживания и бытом бойцов.