Экоматериал XXI века: как в Институте льна выводят новые сорта древнейшей культуры

О производстве льна в Беларуси и тенденциях в отрасли рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Лен объявлен ООН материалом XXI века. Одежду из льняного сукна носили и цари, и крестьяне. Маслом из семян этой культуры излечиваются от болезней.

Лен – это и стратегическое сырье, используемое для производства композитных материалов нового поколения, например, углепластика, который в 30 раз прочнее и в 10 раз легче титана.

Лен – культура, возделываемая белорусами уже сотни веков. А во времена Советского Союза слава о белорусском льне гремела во всем мире. В 90-е льняная отрасль пошла по наклонной. Сократились объемы посевов в разы, материально-техническая база требовала новых рычагов, глобальной модернизации, технологии отставали.

Актуально и натурально. Как выглядит одежда из белорусского льна