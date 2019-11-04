Экоматериал XXI века: как в Институте льна выводят новые сорта древнейшей культуры
Лен объявлен ООН материалом XXI века. Одежду из льняного сукна носили и цари, и крестьяне. Маслом из семян этой культуры излечиваются от болезней.
О производстве льна в Беларуси и тенденциях в отрасли рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».
Лен – это и стратегическое сырье, используемое для производства композитных материалов нового поколения, например, углепластика, который в 30 раз прочнее и в 10 раз легче титана.
Лен – культура, возделываемая белорусами уже сотни веков. А во времена Советского Союза слава о белорусском льне гремела во всем мире. В 90-е льняная отрасль пошла по наклонной. Сократились объемы посевов в разы, материально-техническая база требовала новых рычагов, глобальной модернизации, технологии отставали.
Актуально и натурально. Как выглядит одежда из белорусского льна
Крах льняной отрасли остановили на государственном уровне. Белорусский лен вернули на круги своя. Теперь республика по объемам производства льноволокна входит в топ стран мировых лидеров.
В Институте льна ученые создают новые сорта этой нежной культуры. Говорят, выведение сродни изобретению. Один сорт может создаваться десятилетиями. Причем, если не работать над семенами, всю отрасль можно потерять уже через 5-7 лет.
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