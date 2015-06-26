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Актер Алексей Панин госпитализирован с белой горячкой

26 июня 2015 14:10
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Новости России. Алексей Панин госпитализирован в психиатрическое отделение одной из ведомственных клиник Москвы после приступа белой горячки.

Накануне Алексей повёл себя очень агрессивно на фоне злоупотребления алкоголем и ему вызвали психиатрическую бригаду.

По некоторым данным, мужчину госпитализировали с диагнозом «острое психотическое состояние».

О непростом нраве Панина сказано немало: то он устраивает скандал с персоналом ресторана, то перестаёт контролировать свою речь в общении с людьми в общественных местах. В 2005 году прямо на съемочной площадке фильма «Четыре таксиста и собака-2» артист подрался с режиссером Фёдором Поповым. Поклонники опасаются: скоро пьяных выходок Алексея Панина станет больше, чем сыгранных им ролей.

# общество # Звезды # Алексей Панин

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