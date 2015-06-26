Первый выпуск нового профиля АУ при Президенте – «Госуправление в сфере досудебного уголовного производства» состоялся 25 мая

Новости Беларуси. Не для «корочки». В Академии управления при Президенте Республики Беларусь очередной выпуск. Дипломы высшей пробы получили 26 июня около четырех сотен слушателей Института госслужбы. Здесь впервые в этом году выпустились специалисты по новому профилю – «Госуправление в сфере досудебного уголовного производства» – это более 20 руководителей структурных подразделений Следственного комитета.

Традиционно среди выпускников действующие управленцы, госслужащие и дипломаты. Их называют кадровой элитой нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рядах выпускников и наша коллега, специальный корреспондент СТВ, обладательница нескольких статуэток конкурса «Телевершина» Ольга Петрашевская.

Ольга Петрашевская, выпускница Академии управления при Президенте Республики Беларусь, специальный корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»:

Диплом Академии управления при Президенте, который мы сегодня получили, зеленого цвета – символично, потому что сегодня все выпускники одного из самых престижных университетов страны получили зеленый свет во многих сферах. Вряд ли каждый из нынешних выпускников станет большим начальникам, боссом, но, тем не менее, мы научились не только тому, как грамотно руководить, но и как общаться с людьми, как сделать так, чтобы люди нам доверяли не только, как потенциальным руководителям.

Марат Жилинский, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

У меня как у ректора это тоже первый выпуск, это тоже праздник, потому что выходят люди, причем большинство из них мне знакомы по каким-то вопросам управленческой деятельности.

Мы приглашаем высших должностных лиц страны для того, чтобы они почитали, рассказали, показали и объяснили уже кажется опытному управленцу. Тем не менее, это образование через жизнь. Это очень важно.