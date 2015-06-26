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Минлесхоз создал запрет на посещение лесов и проведение лесохозяйственных мероприятий

26 июня 2015 11:22
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Такое засушливое лето как в этом году, по словам синоптиков, бывает раз в четверть века. Свыше 390 случаев возгорания в лесах. Чрезвычайную ситуацию предопределила ещё малоснежная зима. Отсутствие дождей весной и низкий уровень осадков. Всё это стало угрозой экологического ущерба.

Как известно, 90% пожаров - человеческий фактор: плохо затушенные костры, оставленные окурки, разлитые стеклянные бутылки или даже неисправная топленная система.

Минлесхоз создал запрет на  посещение лесов и проведение лесохозяйственных мероприятий практически во всех регионах страны. Это позволит сохранить природу и уберечь здоровье населения.

Сейчас все шлагбаумы на въезд в лес закрыты для того, чтобы исключить несанкционированный доступ. К выездной мере нужно отнестись с пониманием и соблюдать правила безопасности. Ведь пламя от молнии - это редкость.

У нас достаточно мест, где можно отдохнуть. Водные объекты, которые не находятся на территории лесного фонда и другие участки нашей страны. Разводить костры можно только в установленных местах.

На днях запрет на посещение лесов был снят в Воложинском районе. Ситуацию спасли дожди. Однако засушливая погода будет сохраняться. Поэтому отнеситесь к чрезвычайной ситуации и пока воздержитесь от посещения лесов.

# общество # Фотофакт # Охрана природы # Виталий Новицкий # Николай Юревич

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