Питер Росендаль, 51-кратный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса: Человек, которого я могу опередить - я сам!

Расскажите, чем Вы будете удивлять белорусского зрителя?

Питер Росендаль, 51-кратный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса:

Это очень яркая развлекательная программа. Много риска, высокой скорости и безумия для того, чтобы каждый испытал яркие эмоции и стал счастливым человеком. А может быть, кто-то даже скажет: «Вау, такой сумасшедший парень!»

Вы с самого детства, с 2-летнего возраста начали удивлять и радовать людей.

Питер Росендаль, 51-кратный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса:

Мой папа был цирковым артистом. Я всё детство проводил рядом с ним. Помню, как меня посадили в волшебную коробку, а из нее извлекали кролика, разноцветные ленточки и ещё много других интересных вещей. Я постигал мир искусства. А когда мама в 7 лет отдала меня в студию карате, мой мир стал состоять из двух вещей: боевые искусства и своё собственное шоу.

В 7-летнем возрасте Вы уже выступаете со своей шоу-программой, заявляя на весь мир, что «то ли ещё будет, и всё ещё впереди». По сути, так оно и произошло.

Питер Росендаль, 51-кратный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса:

В 1979 году я установил свой первый мировой рекорд на мотоцикле. В 1980 году последовал второй рекорд. В 1983 году я стал победителем очень популярного шоу в Европе и получил всеобщее признание. А в 1984 году был уже чемпионом мира.

Что Вас вдохновляло на новые рекорды?

Питер Росендаль, 51-кратный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса:

Первоначально я установил рекорды в двух категориях: протяженность дистанции и время ее прохождения. Затем в Книге рекордов появились новые - самые быстрые прыжки на мотоциклах со скакалкой, прыжки на самом маленьком велосипеде, прыжки на мотоцикле по лестнице… Это всё спонтанно. Внезапно появляется новая идея.

Получается, что Вы постоянно пытаетесь опередить себя самого?

Питер Росендаль, 51-кратный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса:

Человек, которого я могу опередить - это я сам. Я люблю идти до конца, оттачивая каждый шаг. Иногда это отвлекает и отдаляет от других вещей. Потому что ты полностью погружаешься в этот процесс. В эту минуту очень важно найти самого себя.

Несмотря на то, что Вы выглядите абсолютно счастливым человеком, я уверена, что кочевой образ жизни артиста тяжело даётся.

Питер Росендаль, 51-кратный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса:

Это действительно тяжёлая жизнь. Постоянно приходится переезжать. Что-то менять: сон, питание. Свободного времени остаётся совсем мало. Но ты должен проникнуться духом этой жизни - очень радостным и весёлым. Я считаю, что позитивный настрой должен быть постоянно.