Акцию «Наши дети» ожидают в 7-м детском доме Минска

Новости Беларуси. Добро шагает по стране! Самая масштабная новогодняя акция «Наши дети» продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 декабря гостей ждут в 7-м детском доме столицы.
Новости Беларуси. Добро шагает по стране! Самая масштабная новогодняя акция «Наши дети» продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 декабря гостей ждут в 7-м детском доме столицы.
Сейчас там проживает более 50 ребят, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В целом, благотворительный проект этой зимой согреет теплом более 250 тысяч детей. Материальную помощь от различных организаций и компаний примут порядка 130 детских учреждений страны.
Ну, а по традиции, самым ярким событием «праздничной поздравительной операции» станет Главная елка страны во Дворце Республики с участием Президента. К слову, и после наступления Нового года череда чудес продолжится. До 10 января.