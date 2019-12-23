Акцию «Наши дети» ожидают в 7-м детском доме Минска

Новости Беларуси. Добро шагает по стране! Самая масштабная новогодняя акция «Наши дети» продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 декабря гостей ждут в 7-м детском доме столицы.

Сейчас там проживает более 50 ребят, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В целом, благотворительный проект этой зимой согреет теплом более 250 тысяч детей. Материальную помощь от различных организаций и компаний примут порядка 130 детских учреждений страны.