Акция «Ваша дапамога». Неравнодушные школьники помогли по хозяйству учительнице на пенсии из Крупок

Новости Беларуси. Наколоть дрова, вскопать огород, сгрести листья и помочь по дому. А еще подарить заботу и тепло тем, кто в этом нуждается. В Минской области стартовала благотворительная кампания. Добрую инициативу поддержали юные волонтеры из Червенского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Екатерина Ковальчук, корреспондент:

Волонтеры отряда «Доброе сердце» сегодня в гостях у ветерана педагогического труда. Задача – навести порядок на участке. Собрать виноград, сгрести листья и вскопать огород.

Это команда так называемых юных тимуровцев, активные и веселые. И кажется, любовь и душевная теплота у них в крови. Ведь не по просьбе, а по собственному желанию всегда найдут время для добрых дел.

Екатерина Чеснович, ученица Крупской районной гимназии:

Мы регулярно помогаем ветеранам, так как им нужна забота, тепло, уход. Мы участвуем в мероприятиях по сбору экологического сырья, в акциях на Новый год.