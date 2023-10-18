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Акция «Ваша дапамога». Неравнодушные школьники помогли по хозяйству учительнице на пенсии из Крупок

18 октября 2023 14:26
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Новости Беларуси. Наколоть дрова, вскопать огород, сгрести листья и помочь по дому. А еще подарить заботу и тепло тем, кто в этом нуждается. В Минской области стартовала благотворительная кампания. Добрую инициативу поддержали юные волонтеры из Червенского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Акция «Ваша дапамога». Неравнодушные школьники помогли по хозяйству учительнице на пенсии из Крупок-1

Екатерина Ковальчук, корреспондент:
Волонтеры отряда «Доброе сердце» сегодня в гостях у ветерана педагогического труда. Задача навести порядок на участке. Собрать виноград, сгрести листья и вскопать огород.

Акция «Ваша дапамога». Неравнодушные школьники помогли по хозяйству учительнице на пенсии из Крупок-4

Это команда так называемых юных тимуровцев, активные и веселые. И кажется, любовь и душевная теплота у них в крови. Ведь не по просьбе, а по собственному желанию всегда найдут время для добрых дел.

Акция «Ваша дапамога». Неравнодушные школьники помогли по хозяйству учительнице на пенсии из Крупок-7

Екатерина Чеснович, ученица Крупской районной гимназии:
Мы регулярно помогаем ветеранам, так как им нужна забота, тепло, уход. Мы участвуем в мероприятиях по сбору экологического сырья, в акциях на Новый год.

Акция «Ваша дапамога». Неравнодушные школьники помогли по хозяйству учительнице на пенсии из Крупок-10

Волонтеры Крупской гимназии ежегодно участвуют в различных акциях. В инициативу вовлечены около 20 школьников. И с каждым годом эти ряды только растут.

Подробности в видеоматериале.

# Благотворительная акция # общество # Екатерина Ковальчук # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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