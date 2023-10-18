«Это особое время для каждой семьи». Как Минск празднует Неделю родительской любви?

Новости Беларуси. Праздничный марафон, посвященный Неделе родительской любви, продолжается в столице. Развлекательные программы, тематические встречи – каждый день насыщен мероприятиями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. А для школьников провели урок на тему «Тепло родительской души».

С ребятами педагоги говорили о значении семьи в жизни каждого человека. О ее роли в масштабах государства и общества. Затронули важные темы взаимоотношений с родителями. Учителя постарались сделать занятие не только познавательным, но и интересным. В этом помогли творческие задания. Ребята принесли фотографии, рассказывали о своих семейных традициях. Первоклашки выкладывали на доске цветок и искали семь слагаемых семейного счастья. Во всех школах Беларуси провели единый урок к Неделе родительской любви

Формирование традиционных семейных ценностей было и остается приоритетным направлением работы с молодежью. Теме семейного счастья посвящены и праздники в торговом центре «Столица». Ежедневно каждый район готовит для гостей яркие концерты. На сцену выходят коллективы учреждений образования и предприятий, в числе которых – дети и педагоги. Заводской, к примеру, помимо концерта представил выставку картин и мастер-классы.

Елена Зеленко, председатель Заводской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»:

Мы же Заводской район – промышленный центр столицы. Поэтому мы таким образом хотим показать, как важно ценить семью, ведь здоровая, мудрая, крепкая семья – это залог нашего стабильного процветающего государства.

Ирина Шугало, заведующая отделом художественного творчества Государственного учреждения образования «Дворец детей и молодежи «Золак»:

Мы сделали все возможное, чтобы дети активно к этому готовились и могли показать свое творчество. Особенно, конечно, волнуются маленькие детки, потому что их мамы посещают все мероприятия, связанные с Неделей родительской любви, и для маленьких детей это очень важно. Старшие, конечно, более сдержаны, но тем не менее говорят о том, что в их детстве чаще был только День матери, а сейчас есть День отца и Неделя родительской любви. Это особое время для каждой семьи.