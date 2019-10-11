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«Акция супер!» В Министерстве юстиции бесплатно проконсультировали многодетные семьи и родителей, которые воспитывают детей-инвалидов

11 октября 2019 12:04
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Новости Беларуси. Белорусок 11 октября проконсультировали в Министерстве юстиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Акция супер!» В Министерстве юстиции бесплатно проконсультировали многодетные семьи и родителей, которые воспитывают детей-инвалидов-1

Так, присоединиться к акции предложили многодетным семьям и родителям, которые воспитывают детей-инвалидов. Больше всего вопросов, конечно, по постановке на учет в улучшении жилищных условий, а также по использованию семейного капитала и уплате алиментов.

«Акция супер!» В Министерстве юстиции бесплатно проконсультировали многодетные семьи и родителей, которые воспитывают детей-инвалидов-4

Разобраться, в том числе и бытовых вопросах, помогали адвокаты, нотариусы и судебные исполнители. По словам экспертов, ежегодно подобные бесплатные консультации получают несколько сотен семей.

«Акция супер!» В Министерстве юстиции бесплатно проконсультировали многодетные семьи и родителей, которые воспитывают детей-инвалидов-7

«Акция супер!» В Министерстве юстиции бесплатно проконсультировали многодетные семьи и родителей, которые воспитывают детей-инвалидов-9

Оксана Цеханович:
Спасибо за эту акцию, консультацию, возможность узнать какие-то юридические вопросы. Иногда мы далеки от этого. Разъяснили, помогли, подсказали.

«Акция супер!» В Министерстве юстиции бесплатно проконсультировали многодетные семьи и родителей, которые воспитывают детей-инвалидов-12

Артур Ракицкий:
Акция супер! Нас проконсультировали бесплатно: в многодетной семье каждая копейка на счету. У меня четверо детей, обращались, как получить льготные кредиты, какие мы права имеем.

«Акция супер!» В Министерстве юстиции бесплатно проконсультировали многодетные семьи и родителей, которые воспитывают детей-инвалидов-15

Сергей Задиран, первый заместитель министра юстиции Беларуси: 
На следующей неделе следует следить за сайтами наших областных главных управлений юстиции. Акции будут продолжены. Все заинтересованные лица во всех регионах и в Минске смогут получить такие консультации.

«Акция супер!» В Министерстве юстиции бесплатно проконсультировали многодетные семьи и родителей, которые воспитывают детей-инвалидов-18

Аналогичные юридические и правовые ликбезы прошли и в регионах. В преддверии праздника каждая мама получила открытку с поздравлением.

# Консультация юриста # общество # Оксана Цеханович # Артур Ракицкий # Сергей Задиран # Фотофакт

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