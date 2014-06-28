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Модельный бизнес в Беларуси

28 июня 2014 11:55
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Достаточно ли красоты, чтобы стать популярной моделью и зарабатывать этим деньги?

Татьяна Давыденко, «Мисс пресса» по итогам конкурса «Мисс Минск-2011», «Мисс зрительских симпатий» в рамках 2012 года «Мисс Беларусь», популярная модель:
Просто красивая девушка не добьется успеха. Должны быть еще харизма, целеустремленность.

Елена Ковальчук, главный режиссер-постановщик Национальной школы красоты:
В профессии модели, как и в любой другой профессии, должно быть развитие, человек должен совершенствоваться, развиваться, работать над собой. Без этого успеха не будет.  

Клим Андреев, директор и художественный руководитель Центра и красоты «Хрустальная нимфа», заместитель председателя Белорусской палаты моды:
Много работы у профессионалов и у тех моделей, которых все знают. Я думаю, их 10-15 человек, а все остальные, тысячи моделей мечтают приблизиться хотя бы чуть-чуть к этой золотой десятке или двадцатке.   

Насколько удачно агентства подбирают работу хорошим моделям?

Клим Андреев:
Хорошее агентство хорошо подбирает работу хорошим моделям. Если агентство слабое, если модель невысокого уровня, она неизбежно столкнется и с невыполнением обязательств, с какими-то сложностями, опасностями. Понятно, что топовые модельные агентства  обеспечивают максимальный уровень безопасности своим моделям и находят лучшие заказы, оплачиваемые заказы. И тут начинает работать и звездный статус модели, которых все знают и хотят приглашать на работу. Молоденьким девочкам пробиться достаточно сложно. Как правило, работу им предлагают невысокого уровня. Это работа но промо, это раздачи, сопровождение каких-то мероприятий.

Маргарита Букшта, менеджер модельного агентства, модель: 
У нас есть и театр моды — маленькие  модели. Самой младшей девочке, которая учится у нас, 4 года.      

Денис Аргер, директор популярного глянцевого журнала, фэшн-фотограф:
Если говорить о врожденной красоте и не развивать ее, естественно, ничего не будет.  

В модельном мире известно о Беларуси?

Денис Аргер:
Известно, потому что ряд наших моделей уже достойно представили нашу страну.

# общество # Мода в Беларуси # Татьяна Давыденко # Елена Ковальчук # Клим Андреев

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