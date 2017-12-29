Лукашенко: «Нам надо хотя бы 15 миллионов в Беларуси населения»

Александр Лукашенко затронул такую важную тему, как социальная и демографическая политика. В Беларуси созданы беспрецедентные условия по поддержке материнства и детства. И как итог – рост рождаемости. Александр Лукашенко отметил, что очень заинтересован в сохранении такой динамики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Люди – это наша безопасность. Нам надо хотя бы 15 миллионов в Беларуси населения, чтобы не опустела Беларусь. Поэтому один совет – рожайте.

Второе. Нигде в мире нет такой поддержки материнства и детства, как в Беларуси. И знаете, в некоторых вещах мы переборщили, особенно в части первого ребенка: поддержка семей с первым ребенком – всем платим. Зачем? Ребенок в семье – это счастье, какая бы семья не была. Рождение ребенка, особенно первого, когда ты их не видел, не знал – это счастье! А мы за это счастье вам платим. Поэтому я говорю, что мы – беспрецедентные меры приняли, не говоря уже о вторых, третьих родах и детишках. О многодетных семьях и тех, которые пятеро родили. Ну нигде нет такой поддержки. Больше уже невозможно оказать помощи.

Вы заметили, что недавно, как главный аргумент предвыборной кампании Владимир Владимирович повторяет только в какой-то степени то, что сделали мы. Особенно в части поддержки материнства и детства. Поэтому главное для вас – рожать. Остальное всё – за нами.

Вот такое учреждение, что не дай Бог сюда попадаться. Но я искренне сказал, что, побывав здесь, за несколько минут они меня убедили, что если мы о своем здоровье будем заботиться и вовремя диагностироваться, здесь полное излечение самой страшной болезни.

Задали журналисты и вопрос, который касается продовольственной безопасности страны. Глава государства назвал уходящий год для сельского хозяйства «экстремальным» и отметил, что белорусские аграрии могут добиться лучших результатов, если повысить дисциплину.

Уже по завершении встречи Александр Лукашенко поздравил всех с наступающими праздниками. Журналисты, в свою очередь, преподнесли Президенту новогодний подарок – набор елочных игрушек ручной работы.