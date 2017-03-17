Акция «Мы – граждане Беларуси». 17 марта паспорта ребятам вручили в Комитете госконтроля

Новости Беларуси. Акция «Мы – граждане Беларуси» продолжается. И 17 марта церемония вручения паспортов 14-летним ребятам прошла в Комитете государственного контроля. Молодые люди неспроста удостоены чести получить первый личный документ в торжественной обстановке. Все они могут гордиться своими успехами в учебе, спорте и творчестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Кухарев, заместитель председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Сегодня очень приятно видеть молодые одухотворенные лица наших молодых людей, творческих людей, которые хорошо учатся, занимаются спортом, активно участвуют в общественной жизни страны. И очень приятно, что у них очень много творческих планов на будущее. Это говорит о том, что у нашей страны большое будущее.

Акция «Мы – граждане Беларуси» стала уже традиционной. Начиная с 2004 года участниками проекта стали тысячи юношей и девушек.