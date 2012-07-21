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Акция «Лёгкий старт» пройдёт 22 июля в парке Горького. Запусти в небо шар со своей мечтой!

21 июля 2012 17:29
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Новости Беларуси. 22 июля в парке Горького будет установлен рекорд СНГ по одновременному запуску воздушных шаров. В рамках акции  «Лёгкий старт» в небо над Минском поднимутся 5000 шаров с записками-желаниями жителей Беларуси. Любой желающий сможет передать записку со своей мечтой представителям промокоманды  с 12.00 до 18.00. Начало запуска шаров: 18.30.

Каждый, кто придёт в парк Горького 22 июня, несомненно, внесёт свой вклад в установление нового рекорда и сможет найти вдохновение для больших и маленьких побед, сообщают организаторы акции.

# общество # Акции # Фестивали и карнавалы

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