Акция «Лёгкий старт» пройдёт 22 июля в парке Горького. Запусти в небо шар со своей мечтой!

Новости Беларуси. 22 июля в парке Горького будет установлен рекорд СНГ по одновременному запуску воздушных шаров. В рамках акции «Лёгкий старт» в небо над Минском поднимутся 5000 шаров с записками-желаниями жителей Беларуси. Любой желающий сможет передать записку со своей мечтой представителям промокоманды с 12.00 до 18.00. Начало запуска шаров: 18.30.

Каждый, кто придёт в парк Горького 22 июня, несомненно, внесёт свой вклад в установление нового рекорда и сможет найти вдохновение для больших и маленьких побед, сообщают организаторы акции.