Пляжи Минска: пригодны ли они для отдыха горожан? СТВ вместе с экспертами провели ревизию набережных города

Новости Беларуси. На шести водоемах, где обычно отдыхают минчане, более тысячи лавочек, навесов, кабинок для переодевания. Все это оборудование каждую весну обновляют: ремонтируют, красят и далее весь купальный сезон следят за его состоянием.

Вадим Михайловский, заведующий отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Смотрим санитарное состояние в целом пляжей, также смотрим санитарное состояние туалетов, раздевалок. Мы следим, чтобы не было мусора и чтобы были организованы места, где люди могут цивилизовано выбросить мусор.

Среди архитектурных форм в пейзаж гармонично вписываются контейнеры для мусора. В нынешнем году отдельные ящики поставили и для пластика. Ведь бутылки от прохладительных напитков – самый распространенный предмет на выброс.

В прошлом сезоне со столичных пляжей вывезли 11 тысяч кубометров отходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Если бы весь этот мусор уложили 10-сантиметровым слоем, таким «покрывалом» можно было бы полностью накрыть все столичные пляжи.

В межсезонье чистоту и порядок здесь поддерживают 12 уборщиков. Сейчас к ним на помощь приходят полсотни работников.

Павел Богданчик, директор УП «Минское лесопарковое хозяйство»:

В весенне-летний период набраны дополнительные уборщики. Зоны отдыха поддерживаются в хорошем санитарном состоянии. Мусор вывозят ежедневно. В жаркую погоду – 2 раза в день.

Генеральную уборку наводят и в акватории. Пробы воды «на безопасность для купания» берут каждые две недели. Пока любители плавания и загара делают передышку, в пасмурные дни на прибрежную передовую выходят поклонники рыбной ловли.

Виктор Щурок:

Пляжи нормально оборудованы. Раньше здесь дорога была разбита, а сейчас сделали асфальт и дорожки для пешеходов.

Состоянием пляжей осталась довольна и комиссия. Но чтобы отдых горожан еще более наполнить комфортом, прозвучали предложения о дополнительных автостоянках и точках общепита.