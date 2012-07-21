День пожарной службы в Минске: показательные выступления, спасательная техника и фейерверк на воде

Новости Беларуси. 21 июля в Минске настоящий праздник устроили пожарные в канун своего профессионального дня. Праздничное шоу по традиции начинается с парада специальной техники.

От старинных средств пожаротушения до современной техники. ЗИС-5 1936 года выпуска называют ветераном пожаротушения. В советское время на нем работали пожарные в Гомеле.

А одна из «пожарных» новинок – единственный в Беларуси автомобильный коленчатый подъемник. Уникальность его – в высоте подъема. Она составляет 90 метров. С помощью этой спецмашины можно тушить пожар и эвакуировать людей с 30-этажного здания. Это при том, что высота самого высокого здания Беларуси, Национальной библиотеки, составляет около 74 метров.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

За эти годы система пожарной безопасности нашей республики динамично развивается. Созданы необходимая законодательная, нормативная базы. Постоянно совершенствуется техника, оборудование. Вы видите сегодня и новые образцы техники, которые разработаны вместе с академией наук нашими институтами.

Традиционно сегодняшнее представление порадовало детей. На время большие пожарные машины стали доступны для маленьких и любознательных. И каждый ребенок мог залезть в кабину и немного почувствовать себя в роли спасателя.

Мобильность и скорость – главное в работе спасателей. К примеру, три мотоцикла представляют собой одно мотозвено и предназначены для ликвидации последствий ДТП. На одном работает врач скорой помощи, а на двух остальных – спасатели.

Работать спасателям приходится в разных условиях, и бойцы продемонстрировали зрителям свои возможности в воздухе, в воде и под водой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После такого шоу на воде лабрадор Гарда в центре внимания. Все хотят сфотографироваться с собакой-спасателем. Кинолог Виталий даже не ожидал такого внимания. Признается, годы тренировок того стоили.

Виталий Орлов, спасатель-кинолог Республиканского отряда специального назначения МЧС Республики Беларусь:

Я без собаки не смогу сделать ту работу, которую я делаю с собакой. Это мой напарник, это мой брат. Без него я никто. И она без меня не сможет.

Еще один сюрприз от организаторов – небольшое пиротехническое шоу на воде.

Развлекательная программа развернулась по всему парку Горького. Желающие могли поучаствовать в конкурсах, примерить костюмы водолазов и пожарных, научиться оказывать первую медицинскую помощь, освоить технику хождения по канату.