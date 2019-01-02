Прямой эфир

Акция БРСМ собрала в Минске одарённых детей Могилёва

02 января 2019 16:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новогодним подарком для 45-ти талантливых детей и подростков из Могилева стала 2 января поездка в Минск на Рождественскую встречу «Мечты сбываются», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция БРСМ собрала в Минске одарённых детей Могилёва-1

Ее организовал Союз молодежи. Приглашенные ребята особенно постарались в 2018 году. Все они преуспели в учебе, спорте или творчестве. За чашкой чая ребята рассказывали о своих увлечениях и делились планами на будущее.

Акция БРСМ собрала в Минске одарённых детей Могилёва-4

Катя Орлова:
Я сначала предполагала, что это какая-то шутка, потому что я всегда думала, что в Минск невозможно попасть. Когда сказали, что есть четыре места, я с радостью пошла.

Акция БРСМ собрала в Минске одарённых детей Могилёва-7

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК ОО «БРСМ»:
Мы хотим, чтобы ребята гордились малой родиной, так как и я горжусь Могилевщиной. Чтобы у нас было именно новогоднее настроение. Но настроение такое, где не только есть место волшебству и хорошему настроению, но и конкретным целям и конкретным делам и результатам.

Акция БРСМ собрала в Минске одарённых детей Могилёва-10

Завершил программу мюзикл «Новогодняя академия» в исполнении артистов Молодежного театра эстрады.

# БРСМ # общество # Дмитрий Воронюк # Катя Орлова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Чего белорусы ожидают от 2019-го? Данные опроса
02 января 2019 14:47

Чего белорусы ожидают от 2019-го? Данные опроса

Новогодние ярмарки в Минске продлятся до 15 января
02 января 2019 07:08

Новогодние ярмарки в Минске продлятся до 15 января

Виза в Польшу: какие цели визита стоит указывать с 2 января
02 января 2019 07:05

Виза в Польшу: какие цели визита стоит указывать с 2 января