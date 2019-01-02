Акция БРСМ собрала в Минске одарённых детей Могилёва

Новости Беларуси. Новогодним подарком для 45-ти талантливых детей и подростков из Могилева стала 2 января поездка в Минск на Рождественскую встречу «Мечты сбываются», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее организовал Союз молодежи. Приглашенные ребята особенно постарались в 2018 году. Все они преуспели в учебе, спорте или творчестве. За чашкой чая ребята рассказывали о своих увлечениях и делились планами на будущее.

Катя Орлова:

Я сначала предполагала, что это какая-то шутка, потому что я всегда думала, что в Минск невозможно попасть. Когда сказали, что есть четыре места, я с радостью пошла.

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК ОО «БРСМ»:

Мы хотим, чтобы ребята гордились малой родиной, так как и я горжусь Могилевщиной. Чтобы у нас было именно новогоднее настроение. Но настроение такое, где не только есть место волшебству и хорошему настроению, но и конкретным целям и конкретным делам и результатам.