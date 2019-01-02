Новогодние ярмарки в Минске продлятся до 15 января

Новости Беларуси. Несмотря на то, что 2 января в нашей стране официальный рабочий, праздники на этом не заканчиваются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К примеру, всех минчан и гостей столицы по-прежнему рады видеть на новогодних ярмарках. На Октябрьской можно полюбоваться главной елкой страны, а еще перекусить в фуд-зоне.