Виза в Польшу: какие цели визита стоит указывать с 2 января

Новости Беларуси. Польша приостанавливает выдачу виз для покупок. Уже 2 января белорусам, желающим получить шенген в эту страну, необходимо выбрать другую цель поездки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди возможных вариантов: туризм, поездка в гости, спорт, культурная деятельность, лечение, обучение, командировка. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте ведомства. В посольстве Польши также отмечают, что эти изменения носят исключительно технический характер.

Отметим, что именно консульские учреждения Польши в Беларуси выдают почти половину всех шенгенских виз в Беларуси.