В Березинском районе привели в порядок почти половину проблемных зон города

Новости Беларуси. Апрель – месяц чистоты и красоты. Весенние работы по благоупорядочению продолжают в Минской области. К субботникам подключаются и жители Березенского района. Особое внимание уделяют дворовым территориям, паркам и зонам отдыха, местам воинской славы. Сегодня в районе привели в порядок почти половину проблемных зон города и района. Помогают коммунальщикам сотрудники предприятий, молодежь и волонтеры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Елена Ляшкевич, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Березинского района:

Подмели все улицы, убрали преддомовые территории многоквартирных домов. В 6 домах провели ремонт цоколей. Три подпорные стены у нас имеются. Произведён ремонт, окрашены. В настоящее время ведётся окраска заборов улиц – Октябрьская, Победы, Комсомольская. Наведён порядок на 9 миниполигонах на районе.