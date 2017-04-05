Новости Беларуси. Кадровые предложения. В Минской области продолжаются акции по вопросам трудоустройства. День открытых дверей прошел в отделе занятости Заславского горисполкома.
Специалисты рассказали всю информация о вакансиях в организациях города.
Ярмарки вакансий и встречи с жителями пройдут и в других районах области. 1
9 апреля – безработных ждут в поселке Уречье на Любанщине,
а 27 апреля – в управлении по труду занятости и социальной защите Молодечненского райисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.