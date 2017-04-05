День открытых дверей прошел в отделе занятости Заславского горисполкома

Новости Беларуси. Кадровые предложения. В Минской области продолжаются акции по вопросам трудоустройства. День открытых дверей прошел в отделе занятости Заславского горисполкома. Специалисты рассказали всю информация о вакансиях в организациях города.

Ярмарки вакансий и встречи с жителями пройдут и в других районах области. 1