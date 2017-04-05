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День открытых дверей прошел в отделе занятости Заславского горисполкома

05 апреля 2017 14:40
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Новости Беларуси. Кадровые предложения. В Минской области продолжаются акции по вопросам трудоустройства. День открытых дверей прошел в отделе занятости Заславского горисполкома.

Специалисты рассказали всю информация о вакансиях в организациях города.

День открытых дверей прошел в отделе занятости Заславского горисполкома-1

Ярмарки вакансий и встречи с жителями пройдут и в других районах области. 1

9 апреля – безработных ждут в поселке Уречье на Любанщине,

а 27 апреля – в управлении по труду занятости и социальной защите Молодечненского райисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Трудоустройство # Фотофакт

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